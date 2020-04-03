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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Дмитро Дубілет
      Ексміністр Кабінету міністрів України

      Карантин як шанс для судової реформи

      -
      Як коронавірус може привести до важливої судової реформи. / daynews

      Через карантин багато судових слухань почали проводити дистанційно – в режимі відеоконференцій. Після того, як карантин закінчиться, Україні треба вхопитися за цю можливість.

      Сейчас судебные дела распределяются в случайном порядке по судьям в рамках города или района. Это распределение призвано снижать коррупцию. Однако на практике, как мне объясняют опытные юристы, в рамках региона адвокаты обычно знают всех судей – и все равно легко договариваются.

      ​Читайте также: Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не так

      Что если сделать автораспределение дел не в рамках региона, а в рамках всей Украины? Чтобы дело из, скажем, Херсона, заслушивалось в Тернополе?

      Или даже больше! Что если имя судьи вообще не будет раскрываться сторонам в ходе слушания?

      Это все становится возможным, если перевести (оставить после карантина) рассмотрение дел в дистанционном формате.

      Слушания через видеоконференции могут не только поспособствовать снижению коррупции. Это удобней и экономней чисто с практической точки зрения (например, часто участники процесса собираются, чтобы тут же перенести дело на другую дату). Кроме того, это может дать толчок развитию Электронного суда, что также сделает судебный процесс прозрачней.

      Более 95% судебных дел являются открытыми для общественности. Соответственно, даже не придется тратить бюджеты на дорогие программно-аппаратные комплексы – большинство слушаний можно проводить через какой-нибудь Skype или Zoom. Единственное, у участников должна быть простая возможность пройти верификацию через ЭЦП или BankiD.

      Интересно: К чему приведет длительный карантин?

      Такой шаг мог бы существенно снизить коррупцию в рамках судебной системы. Коронавирус нам дал здесь мощный импульс, нужно им воспользоваться.

      Автор: Дмитро Дубілет
      Теги: Коронавірус в Україні Новини політики Новини України Публікації Карантин в Україні 2020 Судді
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