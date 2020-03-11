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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Украине 2020: реакция соцсетей

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      С 12 марта правительство рекомендует ввести карантин: закрыть школы и садики, культурные мероприятия отменить, а самолеты в некоторые страны не пускать. 24 канал собрал иронические реакции на ограничения, которые вскоре могут лечь на плечи всех украинцев.

      Идею противокоронавирусного карантина уже поддержали в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Черновцы из-за того, что стали первыми и пока единственными, где вирус зафиксировали, на карантин ушли раньше всех еще 6 марта. В интернете кто-то положительно относится к этому, а кто-то штампует мемы.

      Истерия В Киеве начали массово скупать продукты в супермаркетах: видео

      Иронизируют пользователи относительно того, что запрещены массовые мероприятия численностью более 200 человек. Так, билеты на музыкальные концерты можно сжечь, а футбольные трибуны разобрать на посадочные места в больницах.


      Концертов в марте не будет


      Планы на выходные накрылись / Картинка из группы Goni мемасы в фейсбуке

      Отдельная реакция людей на панику в магазинах. Как бы это не было смешно или грустно, но люди действительно атакуют продуктовые полки и сметают все подряд.


      Новые реалии нуждаются в новых решениях / Изображение из фейсбука Антона Ходзы

      Оригинально, но опасно для здоровья, отнеслись к карантину во львовском фейсбуке. Кто-то организовал событие Карантин 2020: для тех, у кого температура 36,6 градуса, а из дресс-кода улыбка. Развлекать тех, кто придет на площадь Рынок, будут Dj Wuhan b2b Dj Corona.


      Карантин 2020 на площади Рынок / Скриншот из фейсбука

      Беспокоит и людей сакральное – что делать на Пасху, если будет действовать карантин.

       

      С юмором люди относятся к повторяющимя из каждого угла советам чаще мыть руки.

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости Здоровье Мемы Соцсети Интернет Медиа Курьезные новости
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