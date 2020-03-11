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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Карантин в Україні 2020: реакція соцмереж

      -
      Як відреагували соцмережі на карантин / колаж 24 каналу

      З 12 березня уряд рекомендує ввести карантин: закрити школи і садочки, культурні заходи скасувати, а літаки у деякі країни не пускати. 24 канал зібрав іронічні реакції на обмеження, які вже невдовзі можуть лягли на плечі всіх українців.

      Ідею протикоронавірусного карантину уже підтримали у Києві, Львові та Івано-Франківську. Чернівці через те, що стали першими і поки єдиними, де вірус зафіксували, на карантин пішли раніше за всіх ще 6 березня. В інтернеті хтось позитивно ставиться до цього, а хтось – штампує меми.

      Істерія У Києві почали масово скуповувати продукти в супермаркетах: відео

      Іронізують користувачі з того, що заборонені масові заході чисельністю у понад 200 осіб. Так, квитки на музичні концерти можна спалити, а футбольні трибуни розібрати на посадкові місця у лікарнях.


      Концертів у березні не буде


      Плани на вихідні накрилися / Картинка з групи Goni мемаси в фейсбуці

      Окрема реакція людей на паніку у магазинах. Як би це не було смішно чи сумно, але люди справді атакують продуктові полиці і зметають усе поспіль.


      Нові реалії потребують нових рішень / Зображення з фейсбуку Антона Ходзи


      З карантину вигоду отримають кур'єри

      Оригінально, але небезпечно для здоров'я, поставилися до карантину у львівському фейсбуці. Хтось організував подію Карантин 2020: для тих, у кого температура 36,6 градусів, а з дрес-коду посмішка. Розважатимуть тих, хто прийде на площу ринок Dj Wuhan b2b Dj Corona.

      Карантин 2020 на площі Ринок / Скриншот з фейсбука

      Турбує і людей сакральне – що робити на Великдень, якщо діятиме карантин.

       

      З гумором люди ставляться до повторюваної з кожного кутка поради частіше мити руки.

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Меми Соцмережі Інтернет Медіа Курйозні новини
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