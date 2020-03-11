Карантин в Україні 2020: реакція соцмереж

З 12 березня уряд рекомендує ввести карантин: закрити школи і садочки, культурні заходи скасувати, а літаки у деякі країни не пускати. 24 канал зібрав іронічні реакції на обмеження, які вже невдовзі можуть лягли на плечі всіх українців.

Ідею протикоронавірусного карантину уже підтримали у Києві, Львові та Івано-Франківську. Чернівці через те, що стали першими і поки єдиними, де вірус зафіксували, на карантин пішли раніше за всіх ще 6 березня. В інтернеті хтось позитивно ставиться до цього, а хтось – штампує меми.

Істерія У Києві почали масово скуповувати продукти в супермаркетах: відео

Іронізують користувачі з того, що заборонені масові заході чисельністю у понад 200 осіб. Так, квитки на музичні концерти можна спалити, а футбольні трибуни розібрати на посадкові місця у лікарнях.



Концертів у березні не буде



Плани на вихідні накрилися / Картинка з групи Goni мемаси в фейсбуці

Окрема реакція людей на паніку у магазинах. Як би це не було смішно чи сумно, але люди справді атакують продуктові полиці і зметають усе поспіль.



Нові реалії потребують нових рішень / Зображення з фейсбуку Антона Ходзи



З карантину вигоду отримають кур'єри

Оригінально, але небезпечно для здоров'я, поставилися до карантину у львівському фейсбуці. Хтось організував подію Карантин 2020: для тих, у кого температура 36,6 градусів, а з дрес-коду посмішка. Розважатимуть тих, хто прийде на площу ринок Dj Wuhan b2b Dj Corona.

Карантин 2020 на площі Ринок / Скриншот з фейсбука

Турбує і людей сакральне – що робити на Великдень, якщо діятиме карантин.

Якщо через #коронавірус введуть #карантин, то як я святитиму паску? Га?! — Olenka (@lilenkaa) March 11, 2020

З гумором люди ставляться до повторюваної з кожного кутка поради частіше мити руки.