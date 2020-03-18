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      Карантин в Украине: часть коммунальных платежей украинцам компенсируют

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      На заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабмин намерен компенсировать гражданам некоторый процент коммунальных платежей. Речь идет о платежах, которые вырастут из-за того что люди будут находиться дома на карантине.

      Соответствующее поручение Шмигаль дал Минэкономике. Первым шагом является подсчет суммы и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время карантина.

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      Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома,
      – сказал он.

      На обработку поручения премьера Минэкономики имеет срок в три дня. Предложения по программе возмещения части коммунальных платежей по указанию премьера должны быть представлены на следующем заседании правительства.


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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Коммунальные услуги
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