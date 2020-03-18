Карантин в Украине: часть коммунальных платежей украинцам компенсируют

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабмин намерен компенсировать гражданам некоторый процент коммунальных платежей. Речь идет о платежах, которые вырастут из-за того что люди будут находиться дома на карантине.

Соответствующее поручение Шмигаль дал Минэкономике. Первым шагом является подсчет суммы и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время карантина.

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Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома,

– сказал он.

На обработку поручения премьера Минэкономики имеет срок в три дня. Предложения по программе возмещения части коммунальных платежей по указанию премьера должны быть представлены на следующем заседании правительства.



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