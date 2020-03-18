Карантин в Україні: частину комунальних платежів українцям компенсують

На засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін має намір компенсувати громадянам деякий відсоток комунальних платежів. Мовиться про платежі, які зростуть через те що люди перебуватимуть вдома на карантині.

Відповідне доручення Шмигаль дав Мінекономіки. Першим кроком є підрахунок суми та категорії громадян, а також потреби бюджету на відшкодування частини комунальних платежів на час карантину.

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Ми закликаємо людей бути вдома. Тому держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома,

– сказав він.

На опрацювання доручення прем'єра, Мінекономіки має термін в три дні. Пропозиції щодо програми відшкодування частини комунальних платежів за вказівкою прем'єра, повинні бути представлені на наступному засіданні уряду.



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