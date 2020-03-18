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      Карантин в Украине: как работает "Новая почта"

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      Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях наблюдаются очереди, но посылку можно отправить или получить как и всегда. О деталях работы службы в условиях карантина читайте далее в статье на сайте 24 канала.

      Идя за посылкой в ближайшее отделение "Новой почты", можно увидеть как "выглядит" на улицу очередь из "Ощадбанка" (в ней клиенты нервничают и ругаются).

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      А в почтовом отделении на Троещине в Киеве тихо и спокойно проходит рабочий процесс. Небольшая очередь начинается за несколько метров до входа в дверь с табличкой "Новая почта" №290.


      Очередь в отделении "Новой почты" / фото: 24 канал

       

      Люди стоят в двух метрах друг от друга. Такой порядок был введен владельцами компании, которые принимают меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

      Правда без паники не обходится. Юрист Анна Маляр, к примеру, в Facebook пожаловалась на большие очереди.

      Какие меры предосторожности предприняли на "Новой почте"?

      • Все отделения оборудовали станциями дезинфекции рук. В частности, антисептические средства уже размещены в зоне комфорта сотрудников, а также будут доступны для клиентов на столах осмотра отправлений.
      • В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

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      • Перед началом смены водители и сотрудники терминалов проходят обязательный медицинский осмотр с измерением температуры. В случае ухудшения состояния здоровья работники не допускаются к исполнению обязанностей.
      • Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции профилактических мер по предотвращению распространения вируса.

      Как работает "Новая почта" там где есть коронавирус?

      В городе Радомышле в Житомирской области, где был зафиксирован один случай заражения коронавирусом и к сожалению женщина умерла, "Новая почта" работает в следующем режиме:

      • в отделениях создана линия безопасности очереди один-два метра
      • дезинфекция всех поверхностей (столы, шкафы, полки) каждые 15 минут
      • влажная уборка помещений отделения с дезинфицирующими средствами каждый час
      • все сотрудники обеспечены масками (меняют каждые 2 часа) и защитными перчатками, которые обрабатываются дополнительно антисептиком
      • после каждой транзакции проводится дезинфекция банковских терминалов оплаты

      Бесконтактная доставка

      Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми. Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор.

      Кроме того, руководство сервиса сообщило об установке почтоматов, которыми можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты". Сейчас такая услуга работает только в столице, но до апреля ее обещают запустить во всех регионах.

      В "Новой почте" сообщили, что не будут брать деньги за хранение посылки во время карантина.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Коронавирус Covid-19 Публикации Статьи Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новая почта
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