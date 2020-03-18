Карантин в Украине: как работает "Новая почта"

Служба доставки "Новая почта" работает в штатном режиме. В отделениях наблюдаются очереди, но посылку можно отправить или получить как и всегда. О деталях работы службы в условиях карантина читайте далее в статье на сайте 24 канала.

Идя за посылкой в ближайшее отделение "Новой почты", можно увидеть как "выглядит" на улицу очередь из "Ощадбанка" (в ней клиенты нервничают и ругаются).

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А в почтовом отделении на Троещине в Киеве тихо и спокойно проходит рабочий процесс. Небольшая очередь начинается за несколько метров до входа в дверь с табличкой "Новая почта" №290.



Очередь в отделении "Новой почты" / фото: 24 канал

Люди стоят в двух метрах друг от друга. Такой порядок был введен владельцами компании, которые принимают меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Правда без паники не обходится. Юрист Анна Маляр, к примеру, в Facebook пожаловалась на большие очереди.

Какие меры предосторожности предприняли на "Новой почте"?

• Все отделения оборудовали станциями дезинфекции рук. В частности, антисептические средства уже размещены в зоне комфорта сотрудников, а также будут доступны для клиентов на столах осмотра отправлений.

• В отделениях чаще проводятся уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.

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• Перед началом смены водители и сотрудники терминалов проходят обязательный медицинский осмотр с измерением температуры. В случае ухудшения состояния здоровья работники не допускаются к исполнению обязанностей.

• Во всех отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса. Для сотрудников были разработаны инструкции профилактических мер по предотвращению распространения вируса.

Как работает "Новая почта" там где есть коронавирус?

В городе Радомышле в Житомирской области, где был зафиксирован один случай заражения коронавирусом и к сожалению женщина умерла, "Новая почта" работает в следующем режиме:

в отделениях создана линия безопасности очереди один-два метра

дезинфекция всех поверхностей (столы, шкафы, полки) каждые 15 минут

влажная уборка помещений отделения с дезинфицирующими средствами каждый час

все сотрудники обеспечены масками (меняют каждые 2 часа) и защитными перчатками, которые обрабатываются дополнительно антисептиком

после каждой транзакции проводится дезинфекция банковских терминалов оплаты

Бесконтактная доставка

Также клиентам предлагают воспользоваться сервисом доставки, почти не контактируя с людьми. Ввели сервис самообслуживания или курьерский сбор.

Кроме того, руководство сервиса сообщило об установке почтоматов, которыми можно пользоваться и не контактировать с работниками "Новой почты". Сейчас такая услуга работает только в столице, но до апреля ее обещают запустить во всех регионах.

В "Новой почте" сообщили, что не будут брать деньги за хранение посылки во время карантина.