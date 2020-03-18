Карантин в Україні: як працює "Нова пошта"

Служба доставки "Нова пошта" працює у штатному режимі. У відділеннях спостерігаються черги, але посилку можна відправити або отримати як і завжди. Про деталі роботи служби в умовах карантину читайте далі у статті на сайті 24 каналу.

Йдучи за посилкою у найближче відділення "Нової пошти", можна побачити як "виглядає" на вулицю черга з Ощадбанку (у ній клієнти нервують та сваряться).

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А у поштовому відділені на Троєщині у Києві тихо й спокійно відбувається робочий процес. Невелика черга починається за декілька метрів до входу у двері з табличкою "Нова пошта" №290.

Черга у відділенні "Нової пошти" / фото: 24 канал

Люди стоять за два метри один від одного. Такий порядок був запроваджений власниками компанії, які вживають заходи безпеки аби запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Щоправда без паніки не обходиться. Юристка Анна Маляр, до прикладу, у Facebook поскаржилась на великі черги.

Які заходи обережності передбачили в "Новій пошті"?

• Всі відділення обладнали станціями дезінфекції рук. Зокрема, антисептичні засоби вже розміщені в зоні комфорту співробітників, а також будуть доступні для клієнтів на столах огляду відправлень.

• У відділеннях частіше проводяться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів.

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• Перед початком зміни водії та співробітники терміналів проходять обов’язковий медичний огляд з вимірюванням температури. В разі погіршення стану здоров’я працівники не допускаються до виконання обов’язків.

• У всіх відділеннях розміщені плакати з інформацією про запобігання коронавірусу. Для співробітників були розроблені інструкції щодо профілактичних заходів для запобігання розповсюдження вірусу.

Як працює "Нова пошта" там де є коронавірус?

У місті Радомишлі у Житомирській області, де був зафіксований один випадок зараження коронавірусом й на жаль жінка померла, "Нова пошта" працює у такому режимі:

у відділеннях створена лінія безпеки черги один-два метри

дезінфекція всіх поверхонь (столи, шафи, полиці) кожні 15 хвилин

вологе прибирання приміщень відділення з дезінфікуючими засобами кожну годину

всі співробітники забезпечені масками (змінюють кожні дві години) та захисними рукавичками, які обробляються додатково антисептиком

після кожної транзакції проводиться дезінфекція банківських терміналів оплати

Безконтактна доставка

Також клієнтам пропонують скористатися сервісом доставки, майже не контактуючи з людьми. Запровадили сервіс самообслуговування або кур’єрський збір.

Крім того, керівництво сервісу повідомило про встановлення поштоматів, якими також можна користуватися й не контактувати з працівниками "Нової пошти". Наразі така послуга працює лише у столиці, але до квітня її обіцяють запустити у всіх регіонах.

В "Новій пошті" повідомили, що не братимуть гроші за зберігання посилки під час карантину.