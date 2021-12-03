Карантинный Новый год: выйдет ли Украина из красной зоны на зимние праздники

Уже месяц почти вся Украина находится в красной карантинной зоне из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В некоторых областях эпидемиологическая ситуация понемногу улучшается, но в целом шансы на то, что Украина может встретить Новый год в красной зоне, достаточно высоки. Как будет меняться динамика заболеваемости в ближайшее время и удастся ли Украине ослабить карантин на зимние праздники – сайту 24 канала рассказали аналитики.

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Что говорит Минздрав Еще в начале ноября в Минздраве заявили, что у Украины есть шанс ослабить карантин до наступления Нового года, однако может и встретить праздник вполне в красной зоне адаптивного карантина. Там отметили, что все зависит от желания украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Какая сейчас ситуация с карантином в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 1 декабря две области соответствуют оранжевой зоне, четыре – желтой зоне и 18 – красной. Киев также находится в красной зоне. Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что среднее время пребывания регионов в красной зоне составляет 30-35 дней.

Расслабляться еще рановато. Нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и придерживаться противоэпидемических норм,

– заявил министр.



Украина из-за COVID-19 может встретить Новый год в красной зоне / Фото Pixabay

По его словам, учитывая ситуацию в странах Европы, где пошел стремительный рост, есть большой риск, что в Украине может быть и повторная волна. Да и новый штамм коронавируса Омикрон лишь усугубляет ситуацию.

Новый штамм коронавируса Омикрон лишь усугубляет ситуацию с заболеваемостью. Виктор Ляшко предположил, что в условиях распространения нового варианта COVID-19, будут действовать те же ограничения, которые применяли при распространении Дельты. Это будет при условии, если новая мутация не опаснее предыдущей.

Мы еще не понимаем всей угрозы, которую может нести этот штамм. Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, которые действовали и при Дельте,

– сказал Ляшко.



Карантинные зоны Украины / Инфографика 24 канала по данным Минздрава

Когда Украина начнет выходить из красной зоны

Екатерина Кузьминова, аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, отметила, что парад выхода областей из красной зоны ожидается уже в декабре 2021 года.

Каждый из 25 регионов Украины, кроме Закарпатской области, демонстрирует спад уровня госпитализаций. Эпидситуация в семи регионах уже соответствует условиям выхода из красного уровня эпидопасности. По оценкам KSE, в декабре покинуть красную зону могут Киев, Луганская, Львовская, Донецкая, Луганская, Одесская и Херсонская области,

– уточнила эксперт.

Она добавила, что недостаточное количество тестирований остается сдерживающим фактором к выходу регионов из красного уровня эпидопасности. Для Черниговской, Сумской, Киевской и Николаевской областей повышение количества тестирований является наиболее критичным, ведь коэффициент выявления случаев здесь превышает 25% при рекомендованных ВОЗ 5%.

В Украине третью неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на -22%, госпитализаций – на -12%, смертности – на -14%. В то же время риск повторной вспышки остается высоким.

Третью неделю подряд происходит спад уровня госпитализаций, что способствует разгрузке медицинской системы. Вторую неделю среднесуточное количество выписок преобладает над количеством госпитализированных на четверть. А резерв свободных коек с "кислородом" в Украине вырос до 39 тысяч. Каждая вторая кровать с "кислородом" остается свободной,

– пояснила аналитик.



В Украине уже три недели подряд уменьшается количество больных / Фото Unsplash

Екатерина Кузьминова также пояснила, что спад заболеваемости COVID-19 свидетельствует о начале выхода Украины из пике текущей волны. Однако риск возобновления роста все еще высок из-за появления новых вариантов вируса, повторных вспышек в Европе, сезонности гриппоподобных заболеваний. Кроме того, повышенное количество контактов в праздничный период может привести к увеличению заболеваемости в Украине.

Украина приближается к цели ВОЗ по вакцинации 40% населения до конца 2021 года. 15 из 25 регионов Украины вакцинировали более 40% взрослого населения по крайней мере одной дозой. Город Киев, Киевская, Полтавская и Днепропетровская области полностью вакцинировали более 40% взрослого населения.

В странах с уровнем вакцинации населения более 70%, где сейчас происходят повторные вспышки заболевания (в частности, Бельгия и Нидерланды), показатель летальности в семь раз меньше по сравнению со вспышками в них в первой половине 2021 года. Критически важным является наращивание процента вакцинированных лиц до начала новой волны или повторного роста в рамках этой волны,

– отметила Екатерина Кузьминова.



Украина должна ускорить вакцинацию до начала новой волны заболеваемости / Фото Pixabay

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, уверен, что Новый год часть областей будет встречать в красной зоне карантина, несмотря на тенденцию к уменьшению количества заболеваний. Это связано с тем, что почти везде хотя бы один из критериев остается красным.

К Новому году количество ежедневных заболеваний снизится до 5 – 8 тысяч. Поскольку сейчас как в желтой зоне, так и в красной, только привитые или люди, которые переболели, имеют право ездить в общественном транспорте, посещать торговые центры и рестораны, то практически никакой разницы между красной, оранжевой и желтой зонами нет. Поэтому население тех областей, которые переведут из красной зоны в желтую, никакого облегчения не почувствует,

– прокомментировал Хмелевский.

Он добавил, что единственная надежда – переход в зеленую зону, если там тоже не введут новые ограничения. Тем не менее, зеленая зона будет не раньше лета. Остается надеяться, что по крайней мере летом 2022 года страна вернется к тем условиям, в которых мы жили летом 2021 года.



Риск повторной вспышки и новой волны все еще очень высок / Фото Unsplash

Алла Цымановская, адвокат по медицинскому праву юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", уточнила, что по данным "Прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября – 7 декабря 2021 года", размещенного на сайте Национальной академии наук Украины, волна количества новых больных в стране снижается, и по всем прогнозам, довольно стремительно. Однако, учитывая, что многие регионы еще находятся в красной зоне, более вероятным представляется сценарий, который не предусматривает стремительного завершения волны еще до новогодних праздников.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, заболеваемость COVID-19 в Украине находится на высоком уровне, но Украине все же удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны коронавируса без введения общенационального локдауна,

– напомнила Цымановская.

Украина может вернуться к жизни без ограничений летом 2022 года / Фото Pixabay