У деяких областях епідеміологічна ситуація потроху покращується, але загалом шанси на те, що Україна може зустріти Новий рік у червоній зоні, досить високі. Як буде змінюватися динаміка захворюваності найближчим часом та чи вдасться Україні послабити карантин на зимові свята – сайту 24 каналу розповіли аналітики.

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Що каже МОЗ Ще на початку листопада у МОЗ заявили, що Україна має шанс послабити карантин до настання Нового року, однак може й зустріти свято цілком в червоній зоні адаптивного карантину. Там наголосили, що все залежить від бажання українців вакцинуватися від коронавірусу.

Яка зараз ситуація з карантином в Україні

За даними МОЗ, станом на 1 грудня дві області відповідають помаранчевій зоні, чотири – жовтій зоні й 18 – червоній. Київ також перебуває в червоній зоні. Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, що середній час перебування регіонів у червоній зоні становить 30-35 днів.

Розслаблятися ще зарано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців та дотримуватися протиепідемічних норм,

– заявив міністр.

Україна через COVID-19 може зустріти Новий рік у червоній зоні / Фото Pixabay

За його словами, з огляду на ситуацію у країнах Європи, де пішло стрімке зростання, є великий ризик, що в Україні може бути й повторна хвиля. Та й новий штам коронавірусу Омікрон лише погіршує ситуацію.

Новий штам коронавірусу Омікрон лише погіршує ситуацію із захворюваністю. Віктор Ляшко припустив, що в умовах поширення нового варіанту COVID-19, діятимуть ті самі обмеження, які застосовували під час поширення Дельти. Це буде за умови, якщо нова мутація не є небезпечнішою за попередню.

Ми ще не розуміємо всієї загрози, яку може нести цей штам. Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли й при Дельті,

– сказав Ляшко.

Карантинні зони України / Інфографіка 24 каналу за даними МОЗ

Коли Україна почне виходити з червоної зони

Катерина Кузьмінова, аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, зазначила, що парад виходу областей з червоної зони очікується вже у грудні 2021 року.

Кожен із 25 регіонів України, окрім Закарпатської області, демонструє спад рівня госпіталізацій. Епідситуація у семи регіонах вже відповідає умовам виходу із червоного рівня епіднебезпеки. За оцінками KSE, у грудні залишити червону зону можуть Київ, Луганська, Львівська, Донецька, Рівненська, Одеська та Херсонська області,

– уточнила експертка.

Вона додала, що недостатня кількість тестувань залишається стримуючим фактором до виходу регіонів із червоного рівня епіднебезпеки. Для Чернігівської, Сумської, Київської та Миколаївської областей підвищення кількості тестувань є найбільш критичним, адже коефіцієнт виявлення випадків тут перевищує 25% при рекомендованих ВООЗ 5%.

В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на -22%, госпіталізацій – на -12%, смертності – на -14%. Водночас ризик повторного спалаху залишається бути високим.

Третій тиждень поспіль відбувається спад рівня госпіталізацій, що сприяє розвантаженню медичної системи. Другий тиждень середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. А резерв вільних ліжок з "киснем" в Україні зріс до 39 тисяч. Кожне друге ліжко з "киснем" залишається вільним,

– пояснила аналітикиня.

В Україні вже три тижні поспіль зменшується кількість хворих / Фото Unsplash

Катерина Кузьмінова також пояснила, що спад захворюваності на COVID-19 свідчить про початок виходу України з піку поточної хвилі. Однак ризик відновлення зростання все ще є високим через появу нових варіантів вірусу, повторні спалахи в Європі, сезонність грипоподібних захворювань. Крім того, підвищена кількість контактів у святковий період може призвести до збільшення захворюваності в Україні.

Україна наближається до цілі ВООЗ щодо вакцинації 40% населення до кінця 2021 року. 15 із 25 регіонів України вакцинували понад 40% дорослого населення принаймні однією дозою. Місто Київ, Київська, Полтавська та Дніпропетровська області повністю вакцинували понад 40% дорослого населення.

У країнах з рівнем вакцинації населення понад 70%, де зараз відбуваються повторні спалахи захворювання (зокрема, Бельгія та Нідерланди), показник летальності всемеро менший у порівнянні зі спалахами в них у першій половині 2021 року. Критично важливим є нарощування відсотку вакцинованих осіб до початку нової хвилі або повторного зростання у рамках цієї хвилі,

– зазначила Катерина Кузьмінова.

Україна має пришвидшити вакцинацію до початку нової хвилі захворюваності / Фото Pixabay

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, впевнений, що Новий рік частина областей зустрічатиме в червоній зоні карантину, не дивлячись на тенденцію до зменшення кількості захворювань. Це пов'язано з тим, що майже всюди хоча б один з критеріїв залишається червоним.

До Нового року кількість щоденних захворювань знизиться до 5 – 8 тисяч. Оскільки зараз як в жовтій зоні, так і в червоній, лише щеплені або люди, які перехворіли, мають право їздити в громадському транспорті, відвідувати торговельні центри та ресторани, то практично ніякої різниці між червоною, помаранчевою та жовтою зонами немає. Тому населення тих областей, які переведуть з червоної зони до жовтої, ніякого полегшення не відчує,

– прокоментував Хмелевський.

Він додав, що єдина надія – перехід до зеленої зони, якщо там теж не запровадять нові обмеження. Проте, зелена зона буде не раніше літа. Залишається сподіватися, що принаймні влітку 2022 року країна повернеться до тих умов, в яких ми жили влітку 2021 року.

Ризик повторного спалаху та нової хвилі все ще дуже високий / Фото Unsplash

Алла Цимановська, адвокатка з медичного права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", уточнила, що за даними "Прогнозу розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада – 7 грудня 2021 року", розміщеного на сайті Національної академії наук України, хвиля кількості нових хворих в країні спадає, і за всіма прогнозами, доволі стрімко. Однак, враховуючи, що багато регіонів ще перебуває у червоній зоні, ймовірнішим видається сценарій, який не передбачає стрімкого завершення хвилі ще до новорічних свят.

Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, захворюваність на COVID-19 в Україні знаходиться на високому рівні, але Україні все ж вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі коронавірусу без введення загальнонаціонального локдауну,

– нагадала Цимановська.

Україна може повернутися до життя без обмежень влітку 2022 року / Фото Pixabay