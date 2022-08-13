Новые подразделения в Украине часто на 70% готовятся по трофейной технике, – Карась

россия сейчас один из самых продуктивных "партнеров", который "поставляет" оружие Украине. Подразделения ВСУ до сих пор активно добывают трофейную технику.

Об этом 24 каналу рассказал военный и общественный активист Евгений Карась. По его словам, 70%-80% техники, которая находится в некоторых новосозданных бригадах ВСУ, — трофейная.

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Как только атакуем – быстро добываем трофеи

В начале полномасштабного вторжения украинские военные массово собирали трофеи. Тогда ВСУ получили новые БМП, БМД (боевая машина десанта – 24 канал), танки и даже зенитные ракетные комплексы.

Карась вспомнил, как в начале войны Сумская терроборона нашла один ЗРК "Тор". Военные ВСУ поехали забирать трофей, а нашли целых два "Тора". Они были новенькими и с полным боекомплектом.

Сейчас оккупанты не ходят массово колоннами по всей Украине, но защитники до сих пор получают трофеи. Все благодаря плохой подготовке личного состава оккупантов: как только украинцы атакуют – россияне бегут.

Низкий уровень подготовки имеющегося личного состава, деморализация, боязнь прямых боев приводит к тому, что когда наши войска наступают где-то, они быстро приобретают трофеи. Не удивлюсь, если часть техники россияне просто бросают и убегают, – отмечает Карась.

Сейчас техники у захватчиков несколько меньше, и они начали ее ценить. Однако, как только в ВСУ есть возможность наступать, очень быстро удается выхватить трофейную технику.

Карась о трофейной технике от оккупантов: смотрите видео

Добавим, что украинские военные оригинально придумали, что делать с уничтоженной российской техникой. Они продают обломки российского вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Все средства пойдут на нужды ВСУ.