Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила ректор университета Татьяна Кагановская.

Самые популярные специальности – менеджмент, психология, филология, IT-специальности, медицина, стоматология, право, международные экономические отношения. Ситуация одинаковая по всей Украине,

– отметила она.

В то же время в Каразинском университете уделяют внимание развитию естественнонаучных специальностей. Например, в прошлом году на химию поступило 30 заявлений о поступлении, в этом году количество абитуриентов выросло до 50.

Динамика положительная, и мы рады этому. Ведь такие специальности востребованы для обороноспособности и будут важны в послевоенной Украине для восстановления. Каразинский университет всегда славился своими научными школами: физика, химия, математика, биология. У нас была очень активная вступительная кампания на специальности "биотехнологии" и "биохимия",

– рассказала Кагановская.

С 1 сентября Харьковский национальный университет начнет обучение в смешанном формате. Для проведения практических занятий и лекций было создано более 3 тысяч квадратных метров безопасных помещений, где желающие смогут учиться офлайн.

"Мы наблюдаем такой интерес со стороны студентов, проживающих в Харькове и близлежащих городах. Они готовы приезжать в Харьков и учиться в смешанном формате. Им будут предоставлены места в общежитиях, где также предусмотрены безопасные зоны. Это даст возможность на пятый год полномасштабной войны под постоянными обстрелами хоть на несколько часов сосредоточиться исключительно на учебе", – пояснила Кагановская.