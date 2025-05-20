Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об отставке прокурора МУС

В офисе Хана сообщили, что прокурор взял отпуск до завершения расследования, которое проводит Управление служб внутреннего надзора ООН.

В письменном заявлении его адвокаты отрицают все обвинения, подчеркнув, что решение об отпуске связано с повышенным вниманием СМИ, которое мешает Хану выполнять свои обязанности. В то же время он якобы не намерен покидать должность.

Наш клиент остается прокурором, не ушел в отставку и не намерен этого делать,

– говорится в заявлении юридической фирмы Carter-Ruck.

В письме к сотрудникам, с которым ознакомилось агентство, Хан отметил, что постоянно переосмысливает свою позицию.

"В свете эскалации сообщений в СМИ я принял обдуманное решение уйти в отпуск. Мое решение продиктовано глубокой и непоколебимой приверженностью к доверию к нашему офису и суду, а также к сохранению целостности процесса и справедливости в отношении всех его участников", – написал Хан.

В издании отметили, что ранее он игнорировал призывы неправительственных организаций и сотрудников МУС уйти в отставку на время проведения расследования.

Некоторые из неправительственных организаций уже приветствовали решение Хана как знак того, что никто не стоит над законом.

Уход в отставку помогает защитить авторитет суда и доверие потерпевших, сотрудников и общественности. Для предполагаемой жертвы и обличителей это также момент признания и достоинства,

– отметил Даня Чайкель из правозащитной организации FIDH.

В то же время другие считают, что временное отсутствие прокурора не повредит работе МУС.

"На самом деле, устранение лица, чье поведение, вероятно, способствовало созданию токсичной рабочей культуры, может усилить способность офиса выполнять свой мандат с профессионализмом и доверием общественности", – заявила Аликс Вюйльмен из организации Женские инициативы за гендерную справедливость в комментарии изданию.

Как стало известно агентству из анонимных источников, на прошлой неделе Хан разговаривал со следователями ООН, что, как считают, было последним интервью в рамках многомесячного внешнего расследования обвинений, которое началось в декабре.

Когда именно будет завершено расследование – пока неизвестно. Временно обязанности главного прокурора будут выполнять его двое заместителей.

Как на отставку отреагировали в Офисе прокурора МУС

В Канцелярии прокурора МУС подтвердили, что заместители прокурора Нажат Шамим Хан и Маме Мандиае Нианг взяли на себя руководство, управления и администрирования Канцелярии после решения Карима Хана уйти в отставку.

Заместители прокурора подчеркнули важность обеспечения непрерывной работы Офиса, в частности в выполнении его миссии по расследованию и судебному преследованию тяжких преступлений с соблюдением принципов независимости и беспристрастности.

Они заверили, что Офис остается преданным дальнейшему эффективному выполнению своего мандата по осуществлению правосудия для жертв преступлений, предусмотренных Римским статутом, во всех ситуациях и делах по всему миру.

Напомним, что 6 февраля президент США Дональд Трамп наложил санкции на людей связанных с расследованием МУС в отношении граждан США или союзников Америки. Они предусматривают заморозку американских активов лиц в списке и запрет им и их семьям посещать Соединенные Штаты.