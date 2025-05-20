Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про відставку прокурора МКС

В офісі Хана повідомили, що прокурор узяв відпустку до завершення розслідування, яке проводить Управління служб внутрішнього нагляду ООН.

У письмовій заяві його адвокати заперечили всі звинувачення, наголосивши, що рішення про відпустку пов’язане з підвищеною увагою ЗМІ, яка заважає Хану виконувати свої обов’язки. Водночас він нібито не має наміру залишати посаду.

Наш клієнт залишається прокурором, не пішов у відставку і не має наміру цього робити,

– йдеться у заяві юридичної фірми Carter-Ruck.

У листі до співробітників, з яким ознайомилося агентство, Хан зазначив, що постійно переосмислює свою позицію.

"У світлі ескалації повідомлень у ЗМІ я прийняв обдумане рішення піти у відпустку. Моє рішення продиктоване глибокою і непохитною прихильністю до довіри до нашого офісу і суду, а також до збереження цілісності процесу і справедливості щодо всіх його учасників", – написав Хан.

У виданні зауважили, що раніше він ігнорував заклики неурядових організацій та співробітників МКС піти у відставку на час проведення розслідування.

Деякі з неурядових організацій вже привітали рішення Хана як знак того, що ніхто не стоїть над законом.

Відхід у відставку допомагає захистити авторитет суду та довіру потерпілих, співробітників та громадськості. Для передбачуваної жертви і викривачів це також момент визнання і гідності,

– зазначив Даня Чайкель з правозахисної організації FIDH.

Водночас інші вважають, що тимчасова відсутність прокурора не зашкодить роботі МКС.

"Насправді, усунення особи, чия поведінка, ймовірно, сприяла створенню токсичної робочої культури, може посилити здатність офісу виконувати свій мандат з професіоналізмом і довірою громадськості", – заявила Алікс Вюйльмен з організації Жіночі ініціативи за гендерну справедливість у коментарі виданню.

Як стало відомо агентству з анонімних джерел, минулого тижня Хан розмовляв зі слідчими ООН, що, як вважають, було останнім інтерв'ю в рамках багатомісячного зовнішнього розслідування звинувачень, яке розпочалося в грудні.

Коли саме буде завершено розслідування – наразі невідомо. Тимчасово обов’язки головного прокурора виконуватимуть його двоє заступників.

Як на відставку відреагували в Офісі прокурора МКС

У Канцелярії прокурора МКС підтвердили, що заступники прокурора Нажат Шамім Хан і Маме Мандіає Ніанг взяли на себе керівництво, управління та адміністрування Канцелярії після рішення Каріма Хана піти у відставку.

Заступники прокурора наголосили на важливості забезпечення безперервної роботи Офісу, зокрема у виконанні його місії з розслідування та судового переслідування найтяжчих злочинів з дотриманням принципів незалежності та неупередженості.

Вони запевнили, що Офіс залишається відданим подальшому ефективному виконанню свого мандату щодо здійснення правосуддя для жертв злочинів, передбачених Римським статутом, в усіх ситуаціях і справах по всьому світу.

Нагадаємо, що 6 лютого президент США Дональд Трамп наклав санкції на людей пов'язаних з розслідуванням МКС щодо громадян США або союзників Америки. Вони передбачають заморозку американських активів осіб у списку та заборону їм і їхнім родинам відвідувати Сполучені Штати.