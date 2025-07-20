Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Карин Кнайсль.

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Что Кнайсль написала о русской церкви?

Бывший министр иностранных дел Австрии пожелала всем "мирного воскресенья – насколько это возможно, учитывая многочисленные битвы против человечности – от Газы до Сирии и далее". В этот день, 20 июля, она пошла на богослужение в русскую церковь вместе с одним из своих котов, по имени Хан Касим.

Вот это и есть Россия! Я тоже чувствую здесь гостеприимство, хотя мало что понимаю из богослужения, но в воздухе витает спокойствие, которого я никогда не чувствовала в церкви, из которой пришла,

– заверила Кнайсль.

По ее словам, местные с теплыми улыбками радушно приняли игривого четверолапого посетителя.

Кот Карин Кнайсль в русской церкви / фото из телеграмм-канала женщины

Напомним, что экс-глава МИД Австрии прославилась тем, что в 2018 году на своей свадьбе танцевала с президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году сообщали, что Карин Кнайсль переехала в Санкт-Петербург, чтобы работать в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.

Сначала она поселилась в деревне под Рязанью. Однако бывшей главе МИД Австрии жизнь в российской деревне, вероятно, не подошла.