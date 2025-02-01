Такер Карлсон считает, что Владимир Зеленский – диктатор. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия сохранит оккупированные территории

По словам Такера, украинский президент продал свое государство и превратился в "лакея Запада". Такер также заявил, что Зеленского не выбирали, хотя во время выборов в 2019 году именно он победил своего оппонента.

К слову, журналист также отметил, что президент Украины якобы убивает своих противников, хотя он не привел ни одного конкретного примера. Зато в России любой, кто открыто выступит против Путина рискует оказаться сначала в тюрьме, а затем и в могиле.

Интересно, что Такер общался с британским тележурналистом Пирсом Морганом, который тоже не удержался от пророссийского заявления.

Он считает, что Россия сохранит за собой большую часть занятых земель "на территории бывшей Украины".

Война закончится, я действительно думаю, что Дональд Трамп добьется соглашения. Я надеюсь, что соглашение будет заключено в ближайшее время, потому что слишком много людей умирает,

– подчеркнул Морган.

Такер и Морган повторили тезисы российской пропаганды, которые должны заставить Украину согласиться на переговоры на условиях агрессорки. Россия привыкла общаться на языке ультиматумов, однако наше государство на такое не соглашается. Зеленский неоднократно говорил, что Украине нужен справедливый мир, который возможен только с позиции силы.