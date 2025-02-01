Такер Карлсон вважає, що Володимир Зеленський – диктатор. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росія збереже окуповані території

За словами Такера, український президент продав свою державу і перетворився на "лакея Заходу". Такер також заявив, що Зеленського не обирали, хоча під час виборів у 2019 році саме він переміг свого опонента.

До слова, журналіст також зазначив, що президент України нібито вбиває своїх противників, хоча він не навів жодного конкретного прикладу. Натомість у Росії будь-хто, хто відкрито виступить проти Путіна ризикує опинитись спочатку у в'язниці, а потім і у могилі.

Цікаво, що Такер спілкувався з британським тележурналістом Пірсом Морганом, який теж не утримався від проросійської заяви.

Він вважає, що Росія збереже за собою більшу частину зайнятих земель "на території колишньої України".

Війна закінчиться, я дійсно думаю, що Дональд Трамп доб'ється угоди. Я сподіваюся, що угоду буде укладено найближчим часом, тому що надто багато людей помирає,

– наголосив Морган.

Такер та Морган повторили тези російської пропаганди, які повинні змусити Україну погодитись на перемовини на умовах агресорки. Росія звикла спілкуватись мовою ультиматумів, однак наша держава на таке не погоджується. Зеленський неодноразово говорив, що Україні потрібен справедливий мир, який можливий тільки з позиції сили.