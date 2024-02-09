Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя скандальное интервью. Он обратил внимание на то, что площадкой для публикации стала соцсеть X Илона Маска, ведь ни одно уважающее себя издание на это не согласилось бы.
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В январе 2021 года Карлсон, который тогда работал на Fox News, обвинил Dominion Voting Systems в фальсификации выборов президента США 2020 года в пользу Джо Байдена. Тогда компания подала судебный иск против канала и имела все шансы его выиграть. Все завершилось мировым соглашением на 787,5 миллиона долларов и увольнением Карлсона.
Пользуясь слабыми моментами Карлсона, что его списали с канала, ему нужны какие-то сенсационные новости – его притащили в Россию,
– отметил Тизенгаузен.
Американский журналист теперь выступает в роли Лени Рифеншталь, которая способствовала пропаганде национал-социализма во времена Адольфа Гитлера. Если бы Карлсон взял интервью у немецкого диктатора, тот также обосновал бы необходимость сжигать людей.
Интервью Путина представляет опасность
"Это четко спланированная кампания или по мотивированию, или по введению агентуры, или по вербовке. Я другого оправдания не вижу", – констатировал Тизенгаузен.
Политтехнолог подчеркнул, что интервью российского диктатора будут обсуждать в американском и европейском обществах. Некоторые тезисы могут попасть в точку, в частности о прекращении помощи Украине.
Путин дал интервью Карлсону: основное
- Диктатор прочитал американцу лекцию об "историческом бэкграунде" России и Украины. Мол, во времена СССР Украина получила территории, которые "исторически ей не касались".
- Кроме того, Путин заявил, что это "Украина начала войну", но стороны "рано или поздно договорятся".
- Скандальное интервью прокомментировали в Евросоюзе. Там отметили, что Путин повторил "старую ложь и продемонстрировал враждебность к Западу".
- На инцидент также отреагировала украинская разведка. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал скандальное интервью информационно-психологической операцией России.