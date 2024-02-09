Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя скандальное интервью. Он обратил внимание на то, что площадкой для публикации стала соцсеть X Илона Маска, ведь ни одно уважающее себя издание на это не согласилось бы.

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В январе 2021 года Карлсон, который тогда работал на Fox News, обвинил Dominion Voting Systems в фальсификации выборов президента США 2020 года в пользу Джо Байдена. Тогда компания подала судебный иск против канала и имела все шансы его выиграть. Все завершилось мировым соглашением на 787,5 миллиона долларов и увольнением Карлсона.

Пользуясь слабыми моментами Карлсона, что его списали с канала, ему нужны какие-то сенсационные новости – его притащили в Россию,

– отметил Тизенгаузен.

Американский журналист теперь выступает в роли Лени Рифеншталь, которая способствовала пропаганде национал-социализма во времена Адольфа Гитлера. Если бы Карлсон взял интервью у немецкого диктатора, тот также обосновал бы необходимость сжигать людей.

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"Это четко спланированная кампания или по мотивированию, или по введению агентуры, или по вербовке. Я другого оправдания не вижу", – констатировал Тизенгаузен.

Политтехнолог подчеркнул, что интервью российского диктатора будут обсуждать в американском и европейском обществах. Некоторые тезисы могут попасть в точку, в частности о прекращении помощи Украине.

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