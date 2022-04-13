"Карнавал победы": оккупанты мечтают провести парад в Мариуполе 9 мая

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль украинский Мариуполь. Там продолжаются активные бои.

Впрочем, как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрущенко, у врага на город особые намерения. Они хотят устроить там парад.

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Оккупанты мечтают устроить 9 мая парад в Мариуполе

Так Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших. Это нужно для того, чтобы провести 9 мая парад.

Вероятно, оккупанты планируют провести "карнавал победы" в случае успеха "спецоперации" именно в Мариуполе.

Из хорошего – ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет. Поэтому, потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко,

– подчеркнул Андрущенко.

Так что можно не волноваться, потому что, очевидно, этого не произойдет. Ведь Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу и уже совсем скоро нас ждет победа!

Путин дал новую задачу своим генералам

Очевидно, успешность "спецоперации" Путина под угрозой и сам диктатор осознает это. Поэтому дал своим генералам новую задачу – одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 7 мая, потому что 9-го в Москве должен пройти традиционный парад. Такое решение Путин принял, скорее всего, из-за того, что с начала вторжения его войска не смогли удержать контроль над районами, где вели бои, и понесли многочисленные потери.

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