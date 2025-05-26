Об этом в понедельник, 26 мая, сообщило польское издание 26 мая сообщило польское издание Onet, передает 24 Канал. Кароль Навроцкий в свою очередь пообещал подать иск против журналистов.

Смотрите также Кандидаты в президенты Польши поспорили на дебатах из-за Украины

Что утверждает польское издание

Журналисты утверждают, что Навроцкий, когда работал охранником в элитном отеле "Гранд" в городе Сопот, был привлечен к приглашению проституток для гостей заведения. В этом, согласно обнародованной информации, признались его тогдашние коллеги.

В издании отмечают, что это один из самых распространенных слухов вокруг Кароля Навроцкого, что время от времени звучала в соцсетях от противников кандидата и партии "Право и справедливость". Недавно об этом упоминал и премьер Дональд Туск.

Onet называет собственный материал результатом разговоров с десятками лиц, которые знали Кароля Навроцкого в те времена, в частности тогдашними работниками полиции и лицами, касающимися криминального мира, которые в конце сконтактировали их с двумя ключевыми свидетелями.

Их имена не разглашают для безопасности, однако собеседники издания заявили, что готовы повторить свои обвинения в суде. Один из собеседников также привел конкретную историю из прошлого кандидата в президенты Польши.

По его словам, как-то во время вечерней смены Кароль поинтересовался, хотел бы тот заработать немного дополнительных денег, поскольку он и еще некоторые охранники отеля подзарабатывают тем, что приводят проституток для гостей вышеупомянутого отеля.

Моя роль заключалась в том, что если гость спросит меня, где можно познакомиться с девушками, я должен сообщить Каролю или (имя другого коллеги). Я должен был получить за это свою долю,

– цитирует его Onet.

В то же время другой источник сообщил, что он сам ранее стал свидетелем того, как Кароль Навроцкий заводил в отель проститутку ее "охранника". После этого, по его словам, они все вместе пошли куда-то на этаж к гостю.

Отмечают, что гостям якобы предлагали секс-работниц с эскортных сайтов, непосредственно через охранников вблизи рецепции, а дальше Навроцкий или "кто-то из его людей" звонил координатору, который приезжал ими в отель.

Вскоре после публикации этого материала сам Кароль Навроцкий назвал ее "набором лжи и ненависти" и заявил, что будет судиться против Onet. Он назвал журналистов "медиакилерами" от Дональда Туска и Рафала Тшасковского.

К слову, недавно Кароль Навроцкий оскандалился на телевизионных дебатах с Рафалом Тшасковским. Он сделал странный жест, после которого поляки в соцсетях заподозрили его даже в наркозависимости.