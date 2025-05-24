Рядом обвинений оба кандидата обменялись во время дебатов в пятницу, 23 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Какие заявления прозвучали

TVP, TVN и Polsat организовали пятничные дебаты между кандидатами, во время которых они поставили друг другу по 3 вопроса в шести тематических блоках, посвященных здоровью, международной политике, экономике, социальной политике, безопасности и мировоззрению. Во время этого поднимали вопросы миграции и Украины.

Двое кандидатов дистанцировались от миграционного пакта, причем Навроцкий повторил, что если он станет президентом, то приведет к одностороннему расторжению пакта, одновременно Тшасковский говорил, что пакт "никогда не вступит в силу" из-за помощи, которую Польша предоставила Украине.

Я был тем, кто записал в документах ЕС, что если мы поможем украинцам, то больше никого не примем,

– заявил кандидат от власти.

В свою очередь Кароль Навроцкий, который построил свою стратегию на антиукраинских заявлениях, обвинил Тшасковского во лжи, попросив привести конкретный документ. В ответ Рафал Тшасковский ответил, что имел в виду постановление, датированное 2015 годом.

После этого Кароль Навроцкий сказал, что не думает, что тогда в Украине была война, на что Тшасковский ответил, что оккупация Крыма уже является войной. Во время блока о безопасности Тшасковский спросил Навроцкого, среди прочего, о том, выступает ли он против вступления Украины в НАТО.

По его словам, Навроцкий разделяет взгляды Владимира Путина по этому поводу. Кароль Навроцкий отрицает подобные обвинения, сказал, что он "говорит на языке поляков". Он раскритиковал Владимира Зеленского из-за якобы плохого отношения к Польше.

"Если Зеленский плохо к нам относится, мы имеем право об этом сказать. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется лозунг "вы говорите путинскую пропаганду", – добавил кандидат от оппозиции.

Кроме вышеупомянутого, Навроцкий, оправдываясь, добавил, что его преследует Россия, и отметил. что он может быть "голосом тех, кто не согласен с тем, что Украина заливает нас зерном и создает неравные условия конкуренции". Также оба кандидата обсудили отношения с Трампом.