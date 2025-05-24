Низкою звинувачень обидва кандидати обмінялися під час дебатів у п'ятницю, 23 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Які заяви пролунали

TVP, TVN і Polsat організували п'ятничні дебати між кандидатами, під час яких вони поставили один одному по 3 запитання в шести тематичних блоках, присвячених здоров'ю, міжнародній політиці, економіці, соціальній політиці, безпеці та світогляду. Під час цього порушували питання міграції та України.

Двоє кандидатів дистанціювалися від міграційного пакту, причому Навроцький повторив, що якщо він стане президентом, то призведе до одностороннього розірвання пакту, водночас Тшасковський казав, що пакт "ніколи не набере чинності" через допомогу, яку Польща надала Україні.

Я був тим, хто записав у документах ЄС, що якщо ми допоможемо українцям, то більше нікого не приймемо,

– заявив кандидат від влади.

Своєю чергою Кароль Навроцький, який побудував свою стратегію на антиукраїнських заявах, звинуватив Тшасковського у брехні, попросивши навести конкретний документ. У відповідь Рафал Тшасковський відповів, що мав на увазі постанову, датовану 2015 роком.

Після цього Кароль Навроцький сказав, що не думає, що тоді в Україні була війна, на що Тшасковський відповів, що окупація Криму вже є війною. Під час блоку про безпеку Тшасковський запитав Навроцького, серед іншого, про те, чи виступає він проти вступу України до НАТО.

За його словами, Навроцький поділяє погляди Володимира Путіна з цього приводу. Кароль Навроцький заперечив подібні звинувачення, сказав, що він "говорить мовою поляків". Він розкритикував Володимира Зеленського через нібито погане ставлення до Польщі.

"Якщо Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду", – додав кандидат від опозиції.

Крім вищезгаданого, Навроцький, виправдовуючись, додав, що його переслідує Росія, і зазначив. що він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливає нас зерном і створює нерівні умови конкуренції". Також обидва кандидати обговорили відносини з Трампом.