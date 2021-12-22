В Карпатах до метра снега и -21 градус: есть угроза схождения лавин
Источник:24 канал
В высокогорье Карпат местами намело до 1 метра снега. Температура воздуха там опустилась до -21 градуса. Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности.
В горах царит настоящая зимняя погода со снегом, сильным морозом. Ходить в походы опасно.
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Ситуация на высокогорье Карпат
В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщили, что по состоянию на 9:05 22 декабря на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -21 градуса.
На вершине дует северо-западный ветер, который разгоняется до 14 метров в секунду. Погода облачная с прояснениями.
За последние два дня на горе Поп Иван выпало более 50 сантиметров свежего снега. Передувы местами доходят до 1 метра.
В горах много снега и мороз / Коллаж из фото ЧСПП
Есть угроза схождения лавин
В Укргидрометцентре предупреждают, что 22 декабря на высокогорье Закарпатской области сохранится снеголавинная опасность. Поэтому там объявили 3 уровень опасности. Людей просят воздержаться от походов в горы.
В Карпатах сохраняется угроза схождения лавин / Карта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в регионах
- Погода в Украине 22 декабря будет облачной. Осадков не ожидают.
- Но мороза не удастся избежать ни одной области. Самых низких отметок температура будет достигать на Харьковщине и Луганщине – -8...-11 градусов. В среднем столбики термометров будут показывать -3...-6 градусов.
Важно – как спастись в зимних горах: смотрите видео