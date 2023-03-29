В Карпатах ударил 16-градусный мороз: фото зимней сказки посреди весны

Уже конец марта, но зимняя погода по-прежнему держится на высокогорье украинских Карпат. По состоянию на 29 марта там фиксируют -16 градусов мороза.

Спасатели обнародовали фото невероятных Карпат. Кадр подтверждает, что снега в горах – немало.

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Зимняя сказка в Карпатах

29 марта на горе Поп Иван Черногорский облачная погода. Ветер северо-западный – 7 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в горах составляет -16 градусов мороза.

Спасатели предостерегают, что сегодня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность. Поэтому туристам советуют отложить путешествия и дождаться более благоприятной погоды.



В Карпатах настоящая зима посреди весны / фото спасателей

Когда в Украине потеплеет

По прогнозу синоптиков, потепление придет в конце недели. Так, 1 и 2 апреля будет уже до +7 градусов ночью. Днем до +16. Также ожидается небольшой дождь.

По состоянию на 29 марта на Западе прогнозируется без существенных осадков. Между тем, на Севере ожидается небольшой мокрый снег. Синоптики прогнозируют в Ивано-Франковской области до 6 градусов мороза.

К тому же синоптики сообщали, что в Украину переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем. Наталья Диденко отметила, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов.