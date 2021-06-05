Поднимались на гору Хомяк: в Карпатах спасатели отыскали заблудившихся туристов – фото

Спасатели в субботу, 5 июня, отыскали в Карпатах 5 заблудившихся туристов. Среди них – 4 детей.

Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "5 июня в 15:45 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №9 города Яремче от гражданина, жителя города Коломыя, поступило сообщение о том, что, поднимаясь на гору Хомяк из села Татаров, сошла с тропы и заблудилась группа туристов из 5 человек".

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В частности, 4 путешественников – несовершеннолетние.

Связь с группой туристов осуществлялась по мобильному телефону. В 16:27 для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели поисково-спасательного отделения города Яремче в составе людей на 1 единице техники,

– говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, "в 18:05 спасатели нашли заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии и сопроводили их в село Поляница, откуда они направились к временному месту жительства".