Опасное потепление: В Карпатах есть угроза лавин и поднятия воды в реках
В Карпатах в воскресенье, 11 марта, синоптики прогнозируют потепление. Это может привести к сходу лавин и поднятию уровня воды в горных реках.
Источник:ГСЧС
Самую опасную ситуацию прогнозируют в высокогорье Закарпатской области. Там объявили о III уровне снеголавинной опасности.
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Кроме того, из-за потепления и таяния снега в горах на протяжении 11 – 12 апреля в реках Бассейна Днестра поднимется уровень воды. Это прогнозируют на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.
Какая ситуация в Карпатах
Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что 11 апреля на вершине горы Поп Иван Черногорский – ясно. Температура воздуха поднялась до -5 градусов мороза.
Что было раньше
- Хотя в Украину пришло весеннее потепление, в Карпатах длительное время царила настоящая зима. В частности, еще 8 апреля в селе Верхний Яловец Черновицкой области зафиксировали -17 градусов мороза.
- Тогда спасатели также призвали людей воздержаться от путешествий в горы из-за снеголавинной опасности. В зоне риска оказались высокогорье Закарпатской области, высокогорье Ивано-Франковщины и среднегорье Львовщины.
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