В Карпатах в воскресенье, 11 марта, синоптики прогнозируют потепление. Это может привести к сходу лавин и поднятию уровня воды в горных реках.

Самую опасную ситуацию прогнозируют в высокогорье Закарпатской области. Там объявили о III уровне снеголавинной опасности.

Заметьте Прогноз погоды на 11 апреля: в Украину идет потепление до +20

Кроме того, из-за потепления и таяния снега в горах на протяжении 11 – 12 апреля в реках Бассейна Днестра поднимется уровень воды. Это прогнозируют на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Какая ситуация в Карпатах

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что 11 апреля на вершине горы Поп Иван Черногорский – ясно. Температура воздуха поднялась до -5 градусов мороза.

Что было раньше