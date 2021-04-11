У Карпатах у неділю, 11 березня, синоптики прогнозують потепління. Це може призвести до сходження лавин та підняття рівня води у гірських річках.

Найнебезпечнішу ситуацію прогнозують у високогiр'ї Закарпатської області. Там оголосили про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки.

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Окрім того, через потепління та танення снігу у горах упродовж 11 – 12 квітня у річках Басейну Дністра підніметься рівень води. Це прогнозують на території Львiвської та Iвано-Франкiвської областей.

Яка ситуація у Карпатах

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомила, що 11 квітня на вершині гори Піп Іван Чорногірський – ясно. Температура повітря піднялася до -5 градусів морозу.

Що було раніше