Погода в Україні у неділю, 11 квітня, буде теплою, сухою та сонячною. Синоптики прогнозують підвищення температури до +20 градусів.

Водночас метеорологи зазначають, що ночі ще залишатимуться холодними. Стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до +5 градусів.

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Погода у регіонах України

У Західній Україні прогнозують сонячну погоду, опадів очікувати не варто. Температура становитиме +13…+18 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде холодніше, вдень температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів.

На Півночі країни буде сухо. Позначки на термометрах покажуть +14...+16 градусів. У південних областях теж без опадів, світитиме сонце. Там слід очікувати +11...+15 градусів.

У Києві 11 квітня прогнозують тепло. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

11 квітня повсюди, в усіх частинах, в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода, а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12...+18 градусів. А в неділю на Заході навіть і +20 градусів,

– наголосила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 11 квітня

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +16...+18

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +13...+15

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 11 квітня / Дані Укргідрометцентру