В Карпатах ударили сильные морозы: температура воздуха опустилась до -19 градусов

В Карпатах царит настоящая зима – там лежит снег, и ударили морозы. Температура воздуха в горах существенно опустилась ниже нуля, также существует риск схождения лавин.

На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп-Иван удалось зафиксировать столбики термометров на отметке -19 градусов.

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По состоянию на 10:30, 12 января 2022 на горе Поп-Иван Черногорский – ясно. Ветер северо-восточный, 12 метров в секунду,

– говорится в сообщении.



В Карпатах лежит снег / Фото из фейсбука Черногорского горного поисково-спасательного поста

Снеголавинная опасность в Карпатах

В связи с интенсивным приростом снегового покрова в среду, 12 января, на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет содержаться умеренная снеголавинная опасность второго уровня. В среднегорье Львовщины прогнозируют низкий уровень – первый.

Лавина – это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 метров в секунду. Высокая снеголавинная опасность (3 уровень) – возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.



Что делать во время схождения лавины / Инфографика 24 канала

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Текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 10:30 12 января 2022 года на горе Поп-Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный 12 метров в секунду. Температура воздуха -19 градусов.