Карпаты накрыла метель: какая сейчас ситуация в горах
Гору Поп Иван Черногорский 24 декабря окутала мощная метель. Видимость на вершине была крайне низкой – лишь до 30 метров.
По состоянию на 11:10 на горе температура воздуха составляла -11 градусов. Солнце спряталось под плотным слоем облаков.
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Также там было довольно ветрено. Его порывы достигали 10 – 13 метров в секунду. Снег и метель добавляли особой мистической атмосферы зданию Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Метель на горе Поп Иван Черногорский / Фото из Фейсбука поисково-спасательного поста
Какая сейчас ситуация в горах
Как рассказали спасатели ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, 24 декабря в Карпатах прогнозируют значительный снег, а также шквальные порывы ветра до 20 – 25 метров в секунду. Из-за метели даже объявили первый уровень опасности (желтый).
В целом погода в Украине в пятницу, 24 декабря, будет разнообразной. В некоторых регионах прогнозируют лишь морозы, в других днем плюсовую температуру. Также все области накроют осадки. На дорогах страны в течение 24 декабря будет гололедица. Поэтому водителей призывают быть осторожными и внимательными.
Как вести себя водителям во время гололеда
- Управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом. Перенесите поездку на светлое время суток.
- Обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица. Избегайте любых рискованных маневров.
- Подготовьте свой автомобиль к зиме – смените летнюю резину на зимнюю.
- Не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды. Если в дальний путь таки необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона.
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Полный текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:
По состоянию на 11:10 24.12.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11 градусов, ветер южный, юго-западной 10 – 13 метров в секунду, пасмурно. Видимость до 30 метров. Метель.