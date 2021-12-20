На снеголавинных станциях сообщают, что температура утром 20 декабря колебалась от -7 до -10 градусов. Такая ситуация на Драгобрате, Плае и станции Пожижевской.

Ранее Снежные лавины и повышение уровня рек: спасатели предупредили об опасности

В Карпатах намело более метра снега

Больше всего снега намело на Драгобрате: высота снежного покрова достигает 137 сантиметров. Также здесь наиболее морозно.

На горе Пожижевской зафиксировали метели, столбики термометров опустились почти до -10. Теплее всего на Плае: всего -7 и высота снега пока не превышает 88 сантиметров. Однако он слабо закреплен и пылевидный.

Обратите внимание! На горе Поп Иван Черногорский утром ударил сильный мороз – -14 градусов. Порывы ветра достигали 6 – 8 метров в секунду.

Спасатели предупредили об опасности лавин

Между тем, спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности – 3 уровня. Она будет сохраняться в течение 20 и 21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в среднегорье Львовщины.

Лавины могут сойти даже при низких дополнительных нагрузках. Поэтому в ГСЧС советуют воздержаться от походов на высокогорье.



Угроза схода лавин в Карпатах / Изображение Укргидрометцентра

Тем временем В Киев идет резкое похолодание и снегопады

Какая погода ждет Украину в скором времени:

Синоптики прогнозируют в Украине резкое похолодание с 21 – 22 декабря.

Температура воздуха будет опускаться до -17 градусов.

Самую морозную погоду обещают в восточных областях уже с 22 декабря.

В Карпатах, тем временем, ждут мощные снегопады.

Смотрите видео о том, как зимой спастись в горах, если вы потерялись: