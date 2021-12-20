На сніголавинних станціях повідомляють, що температура вранці 20 грудня коливалась від -7 до -10 градусів. Така ситуація на Драгобраті, Плаю та станції Пожижевській.
Раніше Снігові лавини та підвищення рівня річок: рятувальники попередили про небезпеку
У Карпатах намело понад метр снігу
Найбільше снігу намело на Драгобраті: висота снігового покриву сягає 137 сантиметрів. Також тут найбільш морозяно.
На горі Пожижевській зафіксували хуртовини, стовпчики термометрів опустились майже до -10. Найтепліше на Плаю: лише -7 та й висота снігу поки не перевищує 88 сантиметрів. Проте він слабо закріплений та пиловидний.
Рятувальники попередили про небезпеку лавин
Тим часом, рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку – 3 рівня. Вона зберігатиметься протягом 20 та 21 грудня на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, у середньогір'ї Львівщини.
Лавини можуть зійти навіть при низьких додаткових навантаженнях. Тому у ДСНС радять утриматись від походів на високогір'я.
Загроза сходження лавин у Карпатах / Зображення Укргідрометцентру
Тим часом У Київ йде різке похолодання і снігопади
Яка погода чекає на Україну незабаром:
- Синоптики прогнозують в Україні різке похолодання з 21 – 22 грудня.
- Температура повітря опускатиметься до -17 градусів.
- Найбільш морозяну погоду обіцяють у східних областях вже з 22 грудня.
- У Карпатах, тим часом, чекають на потужні снігопади.
Дивіться відео про те, як взимку врятуватись в горах, якщо ви загубились: