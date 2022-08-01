Враг усиливается на Криворожском направлении: карта боевых действий по состоянию на 1 августа
Источник:Liveuamap
оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Востоке. Там наиболее напряженная ситуация на фронте. Также враг перегруппировывается в Запорожском и Криворожском направлениях.
О том, что происходит на фронте в 159 день войны , рассказали в Генштабе ВСУ. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.
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Ситуация на Севере Украины
На Волынском и Полесском направлениях белорусы в приграничных районах дополнительно разворачивают комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Северском направлении россияне удерживают в приграничье Брянской и Курской областей отдельные подразделения. Из артиллерии враг обстрелял Павловку на Сумщине.
Харьковское направление
На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии целый ряд населенных пунктов. Из авиации ударили враги возле Мосьпаново.
Что происходит на Донбассе:
- В Славянском направлении враг обстрелял территории вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового. российская разведгруппа пыталась уточнить позиции украинцев у Мазановки, однако ее заставили отойти.
- На Краматорском направлении враг не вел активные боевые действия, однако обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков территории возле Северска, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Также россияне избивали и из авиации.
- На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы возле многих населенных пунктов. Авиаудар был возле Кодемы. Также силы противника наступали в направлении Яковлевки, группа обезврежена.
- Штурмовые действия россии завершились безуспешно в направлении Вершины и Соледара. Бои у Бахмута продолжаются.
- На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Песков, однако были вынуждены отойти. Враг бил из авиации и артиллерии.
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Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле ряда населенных пунктов. россияне проводили разведку боем в направлении Марьинки, однако безуспешно.Важно! Враг перегруппировывается в Запорожском направлении.
Ситуация на Юге
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков около 30 населенных пунктов. Враги производят воздушную разведку беспилотниками. россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.
Ситуация на Юге / Карта Liveuamap
Что происходит в Черном море:
- Враг активно использует авиацию для контроля в северо-западной части акватории Черного моря.
- Есть угроза ракетных ударов по территории Украины.
- В акватории Черного моря находятся 6 носителей ракет типа "Калибр".
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 августа / Карта Liveuamap
Смотрите в видео – как работает украинская армия по позициям врага: