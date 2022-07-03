Россияне закрепляются возле Лисичанска: карта боевых действий по состоянию на 3 июля
Источник:Liveuamap
Более четырех месяцев украинские военные борются с российскими оккупантами. На гигантской линии фронта они дают отпор врагу.
О ситуации на разных направлениях фронта рассказали в Генштабе ВСУ. Подробности – узнайте ниже.
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Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска
Самая горячая ситуация – на Донбассе. В частности, основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении позиций в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Кроме того, враг наступал возле Белогоровки, но успеха не имел, поэтому отошел.
На Славянском направлении россияне обороняются. Они обстреляли населенные пункты Дибровное, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки. Неоднократно безуспешно пытались штурмовать Мазановку. Получили отпор и отошли.
Ситуация в Луганской области / Скриншот с сайта Liveuamap
На Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь недалеко от Новолуганского и Майского, нанесли авиаудар возле Покровского. Они пытаются наступать возле Спорного, идут бои.
Кроме того, россияне обстреливали наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Хотели штурмовать поселок Спартак.
Обстрелы Харьковщины
Армия агрессора обороняет ранее захваченные позиции в Харьковской области. Они безжалостно обстреливают регион. В частности, из артиллерии били в сторону районов населенных пунктов:
- Русская Лозовая,
- Перемога,
- Верхний Салтов,
- Замуловка,
- Волобуевка,
- Миловая,
- Протопоповка,
- Питомник,
- Прудянка,
- Норцовка.
Авиаудар нанесли возле Мосьпанова и Гракова. Также захватчики пытались штурмовать Прудянку, но наши воины успешно отбили.
Харьковщину безжалостно обстреливают / Скриншот с сайта Liveuamap
Белорусы усиливают ПВО возле границы
Признаков формирования наступления со стороны Беларуси нет. Однако с 1 июля приступили к ротации подразделений вооруженных сил в Брестской области. Кроме того, усиливают систему противовоздушной обороны.
На Северском направлении оккупанты усиленно охраняют участок украинско-российской границы. Враг обстрелял позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру возле Бачевска и Волковки Сумской области.
Карта боевых действий / Скриншот с сайта Liveuamap
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