Неудачный вражеский штурм Долины и частичный успех возле Спорного: карта боевых действий 5 июля

Российские военные пытаются полностью установить контроль над Донбассом, где продолжаются самые активные боевые действия. Украинские воины делают все, чтобы сдержать врага.

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских бойцов и жилые районы населенных пунктов. Об этом сообщает 24 канал.

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Так выглядит карта боевых действий в Украине на 5 июля / Скриншот Liveuamap

Ситуация на границах Украины

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские военные вновь открыли огонь по Сумской и Черниговской областях. Били оккупанты из минометов, а по школе в Эсмане нанесли авиаудар с вертолета Ми-24. В то же время, признаков того, что россияне могут повторно напасть на северные области Украины, наши военные не выявляют.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Что происходит на Востоке

На Харьковском направлении россияне прилагают основные усилия к тому, чтобы удержать занятые рубежи и не дать ВСУ продвинуться. Для этого они бьют по нашим позициям из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков. При этом оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, чтобы терроризировать местное население.



Ситуация на Харьковском направлении / Скриншот Liveuamap

На Славянском направлении россияне вели штурм в направлении Долины. К счастью, ВСУ его отбили и врагу ничего не удалось.

Основная цель врага на Донецком направлении – установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ. Кроме того, россияне пытаются восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты стреляли из ствольной артиллерии по Белогоровке и Верхнекаменскому, а вблизи Славянска и Звановки – нанесли ракетно-авиационный удар.

На Бахмутском направлении противник штурмует Новолуганское. Сейчас там продолжаются боевые действия. При поддержке артиллерии и авиации россияне возобновили штурм возле Спорного. К сожалению, они достигли частного успеха, однако бой все еще продолжается.



Боевые действия на Востоке Украины / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении россияне делают все, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Они обстреляли Лупарево, Мирное, Шевченково, Красную Долину, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополино, Ивановку, Потемкино, Княжевку, Добрянку, Трудолюбовку и Осокоровку.

Кстати, наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают атаковать склады скопления захватчиков в Херсонской области.



Какая ситуация на Юге Украины / Скриншот Liveuamap

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