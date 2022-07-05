Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських бійців та житлові райони населених пунктів. Про це повідомляє 24 канал.

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Так виглядає карта бойових дій в Україні станом на 5 липня / Скриншот Liveuamap

Ситуація на кордонах України

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що російські військові вкотре відкрили вогонь по Сумській та Чернігівській областях. Гатили окупанти з мінометів, а по школі в Есмані завдали авіаудару з вертольота Мі-24. Водночас ознак того, що росіяни можуть повторно напасти на північні області України, наші військові не виявляють.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Що відбувається на Сході

На Харківському напрямку росіяни докладають основних зусиль до того, щоб утримати зайняті рубежі й не дати ЗСУ просунутися. Для цього вони гатять по наших позиціях з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків. При цьому окупанти завдали авіаудару по Харкову, щоб тероризувати місцеве населення.



Ситуація на Харківському напрямку / Скриншот Liveuamap

На Слов'янському напрямку росіяни вели штурм у напрямку Долини. На щастя, ЗСУ його відбили й ворогу нічого не вдалося.

Основна мета ворога на Донецькому напрямку – встановити контроль над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Крім того, росіяни намагаються відновити транспортну інфраструктуру в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти стріляли зі ствольної артилерії по Білогорівці і Верхньокам'янському, а поблизу Слов'янська та Званівки – завдали ракетно-авіаційного удару.

На Бахмутському напрямку противник штурмує Новолуганське. Наразі там тривають бойові дії. За підтримки артилерії та авіації росіяни відновили штурм біля Спірного. На жаль, вони мають частковий успіх, проте бій все ще триває.



Бойові дії на Сході України / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку росіяни роблять все, щоб не допустити просування ЗСУ. Вони обстріляли Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червону Долину, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівку, Потьомкине, Князівку, Добрянку, Трудолюбівку та Осокорівку.

До речі, наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують атакувати склади скупчення загарбників на Херсонщині.



Яка ситуація на Півдні України / Скриншот Liveuamap

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