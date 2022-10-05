ВСУ не дают врагу захватить Бахмут и уничтожили С-300: карта боевых действий на 5 октября
Источник:Deep State Map
Украинская армия продолжает противостоять врагу. Самые тяжелые бои проходят на Востоке Украины. Захватчики пытаются продвигаться, но ВСУ дают достойный отпор.
Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 5 октября доложили в Генштабе ВСУ. Бои по всем направлениям продолжаются.
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Противник продолжает пытаться удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.
Какая ситуация в северных областях
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец.
Что происходит на Донбассе
Беспокойно было:
- на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.
- На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.
Какая обстановка на Юге
На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.
Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.
ВСУ отразили атаки врага
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Враг, бежавший из Херсонской области, минует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.
Вечером, 3 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются. Также подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение:
- 4 опорных пункта,
- 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- а также 2 зенитных ракетных комплекса противника.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.
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