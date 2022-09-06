ВСУ отразили наступление врага на нескольких направлениях: карта боевых действий по состоянию на 6 сентября

Несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также удержании ранее занятых рубежей.

Об актуальной ситуации на фронтах рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Важно Наемники несут бешеные потери на Харьковщине: карта боевых действий по состоянию на 7 сентября

Какая ситуация на северной границе

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на Северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области. на Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Великие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь.

Что происходит на Донбассе

На Востоке ситуация такая неспокойная. Враг нанес удары:

на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

– Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск; на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;

– Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное; на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;

– Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка.



Какая обстановка на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

Обстрелы со стороны врага были и на Юге, в частности:

на Новопавловском направлении – Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

– Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка; на Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье;

– Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье; на Южнобужском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречное, Ивановка, Токарево, Ольгино и Широкое.

В Херсонской области враг нарушает законы и обычаи войны, прикрываясь гражданскими. Оккупанты размещают личный состав и военную технику в:

детских садах (Верхний Рогачик),

храмах московского патриархата (Червоный Маяк).

А также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области, как полевой госпиталь.



Что происходит на Юге / Фото Liveuamap

Достижение наших ВСУ

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника в глубь территории Украины. Так, наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака.

Группировка Воздушных сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили управляемую крылатую ракету над Николаевской областью.

Всего в сутки авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага. Как следствие – уничтожены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника.



Карта боевых действий на 6 сентября / Фото Liveuamap

Какая ситуация в Черном море

В акватории Черного моря в готовности к применению продолжают находиться носители крылатых ракет морского базирования "Калибр" противника.

В целом, за минувшие сутки, противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил примерно 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка,

– сообщили в Генштабе.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

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