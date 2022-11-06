ВСУ сдерживают атаки готовящихся к боям за Бахмут россиян: карта боевых действий на 6 ноября
Оккупанты продолжают попытки наступления на нескольких участках фронта. Самая сложная ситуация в Донецкой области. Однако ВСУ сдерживают врага – идут тяжелые бои.
Главное о ситуации на поле боя рассказал Генеральный штаб ВСУ в строительстве. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 6 ноября.
Узнайте больше 14 отраженных атак, ложь оккупантов в Херсоне и уничтоженные штабы россиян: главное из Генштаба
ВСУ отразили многие атаки россиян
Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковловка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.
Оккупанты пытаются захватить Бахмут: карта
В американском Институте исследования войны информируют, что Силы обороны Украины сдерживают многочисленные атаки российских войск в Донецкой области, в частности вблизи населенных пунктов Иванград, Одрадовка, Веселая Долина и Зайцево.
Как сообщает Институт исследования войны, россияне готовятся к уличным боям в Бахмуте.
Российские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты вдоль всей линии разграничения. За прошедшие сутки враг совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
Карта боевых действий в Украине
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;
- на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
- в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.
- На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.
ВСУ отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.
Воины наших ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.
Обратите внимание – ВСУ ударили по скоплению техники оккупантов в Луганской области: смотрите видео