Сдерживание штурма Северодонецка и авиаудары у Бахмута: карта боевых действий на 8 июня

В Украине ВСУ 105 сутки противостоят российским оккупантам. Наиболее напряженная ситуация – в Восточной операционной зоне. Упорные бои идут на Луганщине и Донетчине.

Наиболее актуальную информацию о ситуации на фронте обнародовал Генштаб ВСУ. Что происходит на главных направлениях – читайте ниже.

Важно Ударные группировки из Беларуси и сдерживание штурма Северодонецка: основная за 105 день войны

Бои на Донбассе

На Славянском направлении кафиры ведут штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Хотят помешать нашему контрнаступлению, поэтому проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

На Лиманском направлении было сражение у населенного пункта Райгородок. Удачи кафиры не имели, поэтому отошли.

Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются. В районе Тошковки наступление врага было безуспешным. Россияне пытались продвинуться у Устиновки, но украинские защитники отвергли оккупантов.



Ситуация в Луганской области / Скриншот из Liveuamap

На Бахмутском направлении противник интенсивно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию:

Оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Покровского, Берестового, Золотого-4, Врубовки, Майского, Яковлевки и Доломитного.

Нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

У Нагорного, в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики намерены сковывать действия наших войск и не допускать опрокидывание резервов сил обороны на другие направления. Поэтому они обстреливают позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опитное. Враг нанес авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по Кураховому.

Обстрелы Николаевщины

В сутки 7 июня украинские защитники отбили 11 атак врага на Донбассе. Они уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевых бронированных машин, 31 автомобильную технику и 3 склада с боеприпасами противника. Силы ПВО сбили 2 беспилотника "Орлан-10".

Оккупанты обороняют позиции на Южнобужском направлении. Они обстреливали из артиллерии Николаев, Долину, Таврическое, Кульбакино, Белую Криницу, Трудолюбовку, Благодатное, Луч и Тополино.

На Бессарабском существенных изменений нет.

Угроза из Беларуси

До 11 июня белорусская армия собирается создать ударную группировку на одном из направлений – говорится о Волынском или Полесском. Кроме того, в Беларуси проверяют готовность транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения россиян продолжают демонстрационные меры, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны.

На Харьковском – враг сосредотачивается на содержании занятых рубежей. Чтобы не допустить продвижение наших войск, минует местность.

Деморализованных оккупантов возвращают в Россию

В Генштабе отметили, что личный состав противника деморализован. В подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в войне, возвращают из Луганской области на территорию государства-агрессорки.



Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

Детальнее – 105 день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: видео