Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ дали отпор: карта боевых действий по состоянию на 9 июля

Уже 136 дней украинские военные дают отпор захватчикам. Самые тяжелые бои проходят в Восточной операционной зоне.

Актуальную информацию на утро 9 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Важно Безумные потери врага на Юге и новый пакет оружия из США: основное за 136 день войны

Есть ли изменения на северной границе

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции наших войск неподалеку:

Сеньковки и Николаевки Черниговской области,

населённых пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко.



Какая ситуация на Харьковщине / Скриншот из Liveuamap

Какая ситуация на Донбассе

В Славянском направлении враг из артиллерии стрелял вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

враг из артиллерии стрелял вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки. На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Он пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Он пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются. На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Спорного.

Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на предыдущие позиции,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Между тем, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки.



Какая ситуация на Донбассе / Скриншот из Liveuamap

Что происходит в других регионах

На Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг несет значительные потери", – добавили в Генштабе.



Карта боевых действий на 9 июля / Скриншот из Liveuamap

Подоляк заявил, что определенный перелом войны уже начинается: смотрите видео