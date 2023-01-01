Враг наступает в Донецкой области, террор Херсонщины: карта боевых действий 1 января

ВСУ продолжают отражать наступления российских окупантов. Врагу не удается прорвать линию обороны, хотя он и пытается наступать у Бахмута.

Продолжаются 312 сутки противостояния полномасштабной агрессии российских убийц.

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Россияне пытались наступать близ населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области. Кроме этого, враг стремится продвигаться у Соледара, Бахмутского, Бахмута, Озаряновки, Марьинки и Победы Донецкой области. Защитники отбивают атаки.

Что происходит на Севере

Стабильная ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Русские сохраняют военное присутствие, но не формируют наступательные группировки.

На Северском и Слобожанском направлениях враги из артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелка, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

Битва за Донбасс

На Купянском направлении оккупанты атаковали Лозовую Первую, Западную, Масютовку, Токаревку, Купянск и Орлянский в Харьковской области. Также от обстрелов пострадали Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огнем оказались Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области. Кроме этого, россияне ударили по Червонопоповке, Тернам и Торскому Донецкой области.

Ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении. Враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских защитников в 25 населенных пунктах. Под огнем оказались Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

Линия фронта у Бахмута: показываем на карте

Оккупанты также ударили по Веселому, Авдеевке, Невельскому, Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области на Авдеевском направлении. На Новопавловском захватчики продолжают обстреливать Времовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское.

Что происходит на Юге

В Запорожском направлении враги накрывали огнем более 20 населенных пунктов. Речь идет об Ольговском, Гуляйполе, Степном, Волшебном и Дорожнянке Запорожской области.

Линия фронта в Запорожской области: показываем на карте

Враг продолжает террор обстрелами в Херсонском направлении. Оккупанты готовят по гражданской инфраструктуре Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Потери россиян на 1 января составляют 106 720 единиц живой силы. В частности, за предыдущие сутки защитники ликвидировали 760 оккупантов.