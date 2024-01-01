Всего за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Упорные бои идут на Авдеевском направлении, где враг пытается окружить город.

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Какая ситуация на Востоке

Враг атакует Купянское направление: смотрите на карте

Возле Бахмута ведутся бои: смотрите на карте

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Оккупанты атакуют поблизости Работино: смотрите на карте

На Севере обстановка без изменений