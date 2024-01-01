Всего за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Упорные бои идут на Авдеевском направлении, где враг пытается окружить город.
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Какая ситуация на Востоке
Враг атакует Купянское направление: смотрите на карте
Возле Бахмута ведутся бои: смотрите на карте
Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте
Что происходит на Юге
Оккупанты атакуют поблизости Работино: смотрите на карте
На Севере обстановка без изменений