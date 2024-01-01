Загалом протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Запеклі бої точаться на Авдіївському напрямку, де ворог намагається оточити місто.
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Яка ситуація на Сході
Ворог атакує Куп'янський напрямок: дивіться на карті
Біля Бахмута точаться бої: дивіться на карті
Окупанти намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Окупанти атакують поблизу Роботиного: дивіться на карті
На Півночі обстановка без змін