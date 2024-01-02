Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення ЗСУ з російськими загарбниками. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 окупантів, танки, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 2 січня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили атаку ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Росіяни атакували наші позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

Ворог атакував наші позиції біля Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат у техніці завдали Сили оборони ворогу

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.