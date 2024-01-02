Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення ЗСУ з російськими загарбниками. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 окупантів, танки, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 2 січня

Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили атаку ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни атакували наші позиції в районі Кліщіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Ворог атакував наші позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат у техніці завдали Сили оборони ворогу

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.