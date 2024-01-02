За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения ВСУ с российскими захватчиками. Всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отразили атаку врага у Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Россияне атаковали наши позиции в районе Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки: смотрите на карте

На Марьинском да Шахтерском направлениях оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника неподалеку от Работино Запорожской области.

Враг атаковал наши позиции у Работиного: смотрите на карте

На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери в технике нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.