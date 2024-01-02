За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения ВСУ с российскими захватчиками. Всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Силы обороны отразили атаку врага у Синьковки: смотрите на карте

Россияне атаковали наши позиции в районе Клещиевки: смотрите на карте

ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Враг атаковал наши позиции у Работиного: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери в технике нанесли Силы обороны врагу

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.