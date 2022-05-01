Россияне пытаются идти в наступление: карта боевых действий на 1 мая

По состоянию на 67-й день войны российские оккупанты продолжают предпринимать попытки наступления на Юг и Восток. Однако наши воины продолжают давать мощный отпор.

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться на Юге и Востоке. Горячее всего именно на восточном фронте нашего государства.

Важно Оккупанты ведут наступление на Изюмском направлении, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны

Какая ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, россияне для усиления своей армии перекидывают в Украину снятую с хранения военную технику из разных регионов.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков из артиллерии и наносить авиационные удары. Кроме того, захватчики проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. На эти направления оккупанты перебросили 300 единиц техники и около 1000 мобилизованных из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На Донецком и Таврийском направлениях бои продолжаются по всей линии фронта, а на Лиманском направлении враг ведет наступление в направлении Крымки и Александровки. В Луганской области оккупанты продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру.

На Попаснянском направлении оккупанты пытаются штурмовать направление Оленевка – Новомихайловка. Оккупанты блокируют наших защитников, чтобы не допустить их маневрирования.

На Юге оккупанты продолжают наступательные действия с целью полного захвата Херсонской области с созданием условий наступления на Николаев и Кривой Рог. На территории Херсонщины исчезла мобильная связь.

Российские оккупанты нанесли удар по Николаеву и попали в состав с минеральными удобрениями. Над Одессой силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

На Волынском и Полесском направлениях наступательных действий не наблюдают. В Черниговской области оккупанты обстреляли пограничную зону с территории России.

Наши защитники дают отпор оккупантам. За минувшие сутки только в Донецкой и Луганской областях Вооруженные Силы отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей. Кроме того, у россиян теперь количество самолетов уменьшилось на 2 единицы, а беспилотников – по меньшей мере, на 7.



Карта боевых действий на 1 мая / Скриншот

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