Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля

Уже в течение 138 дней украинские воины борются с российскими захватчиками за каждый метр родной земли. Самые тяжелые бои происходят сейчас на Донбассе.

О событиях на главных направлениях фронта читайте ниже. Актуальную информацию обнародовал Генштаб.

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Численность состава и характер деятельности вражеского войска у северных границ Украины не изменились.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июля / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Харьковском направлении

российские оккупанты и дальше прилагают максимальные усилия к тому, чтобы не дать Вооруженным Силам Украины продвинуться. Они изо всех сил стараются удержать занятые рубежи и обеспечить свои подразделения материально-техническими средствами.

Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков, Базалиевку, Петровку, Русские Тишки, Слатино, Прудянку, Рубежное и Благодатное. Огонь они открывали из артиллерии, танков и РСЗО.



Харьковское направление / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении оккупанты вели штурм в направлении Краснополья. К счастью, украинские защитники его отразили. Во вражеский огонь попали Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Курулька.

оккупанты вели штурм в направлении Краснополья. К счастью, украинские защитники его отразили. Во вражеский огонь попали Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Курулька. На Донецком направлении была замечена подготовка подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

была замечена подготовка подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях. Чтобы улучшить свое положение, россияне ведут штурм на Новопавловском направлении . Там они активизировали свою штурмовую и армейскую авиацию. путинские солдаты пытаются сковать действия ВСУ и для этого систематически обстреливают наши подразделения вдоль линии столкновения.

. Там они активизировали свою штурмовую и армейскую авиацию. путинские солдаты пытаются сковать действия ВСУ и для этого систематически обстреливают наши подразделения вдоль линии столкновения. На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий, однако открывали огонь из ствольной артиллерии по населенным пунктам.

оккупанты не проводили активных боевых действий, однако открывали огонь из ствольной артиллерии по населенным пунктам. Из минометов и ствольной реактивной артиллерии россияне бьют по Бахмутскому направлению. Под удар попали районы Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки и Нью-Йорка.



Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Кстати, россияне провалили штурм у Марьинки. Им пришлось бежать после того, как ВСУ открыли огонь.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении вражеские войска делают все, чтобы помешать ВСУ в продвижении по региону. Они били из ствольной артиллерии возле Осокоровки, Добрянки, Ольгиного, Великой Костромки, Белой Криницы, Калиновки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцев, Красной Долины, Широкого, Киселевки, Партизанского, Котляревого, Посад-Покровского и Прибужского.



Что происходит на Юге Украины / Скриншот Liveuamap

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В Генштабе заверили, что наши защитники держат оборону и готовы к любым изменениям ситуации на фронте. В настоящее время идет поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов российских боеприпасов.