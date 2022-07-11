Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля

11 июля 2022 , 08:45
Читати новину українською

Источник:

Liveuamap

Уже в течение 138 дней украинские воины борются с российскими захватчиками за каждый метр родной земли. Самые тяжелые бои происходят сейчас на Донбассе.

О событиях на главных направлениях фронта читайте ниже. Актуальную информацию обнародовал Генштаб.

Интересно Активное использование россией С-300 может свидетельствовать об истощении запасов более мощных ракет, – ISW

Численность состава и характер деятельности вражеского войска у северных границ Украины не изменились.


Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июля / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Харьковском направлении

российские оккупанты и дальше прилагают максимальные усилия к тому, чтобы не дать Вооруженным Силам Украины продвинуться. Они изо всех сил стараются удержать занятые рубежи и обеспечить свои подразделения материально-техническими средствами.

Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков, Базалиевку, Петровку, Русские Тишки, Слатино, Прудянку, Рубежное и Благодатное. Огонь они открывали из артиллерии, танков и РСЗО.


Харьковское направление / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

  • На Славянском направлении оккупанты вели штурм в направлении Краснополья. К счастью, украинские защитники его отразили. Во вражеский огонь попали Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Курулька.
  • На Донецком направлении была замечена подготовка подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
  • Чтобы улучшить свое положение, россияне ведут штурм на Новопавловском направлении. Там они активизировали свою штурмовую и армейскую авиацию. путинские солдаты пытаются сковать действия ВСУ и для этого систематически обстреливают наши подразделения вдоль линии столкновения.
  • На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий, однако открывали огонь из ствольной артиллерии по населенным пунктам.
  • Из минометов и ствольной реактивной артиллерии россияне бьют по Бахмутскому направлению. Под удар попали районы Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки и Нью-Йорка.


Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Кстати, россияне провалили штурм у Марьинки. Им пришлось бежать после того, как ВСУ открыли огонь.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении вражеские войска делают все, чтобы помешать ВСУ в продвижении по региону. Они били из ствольной артиллерии возле Осокоровки, Добрянки, Ольгиного, Великой Костромки, Белой Криницы, Калиновки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцев, Красной Долины, Широкого, Киселевки, Партизанского, Котляревого, Посад-Покровского и Прибужского.


Что происходит на Юге Украины / Скриншот Liveuamap

Обратите внимание! В Генштабе заверили, что наши защитники держат оборону и готовы к любым изменениям ситуации на фронте. В настоящее время идет поражение вражеских командных пунктов разного уровня и складов российских боеприпасов.

Это может вас заинтересовать – обращение президента к украинцам за 10 июля: видео

 

Автор: Софія Мінджоса