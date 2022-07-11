Позорный провал врага возле Марьинки и активизация авиации: карта боевых действий 11 июля
Источник:Liveuamap
Уже в течение 138 дней украинские воины борются с российскими захватчиками за каждый метр родной земли. Самые тяжелые бои происходят сейчас на Донбассе.
О событиях на главных направлениях фронта читайте ниже. Актуальную информацию обнародовал Генштаб.
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Численность состава и характер деятельности вражеского войска у северных границ Украины не изменились.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июля / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Харьковском направлении
российские оккупанты и дальше прилагают максимальные усилия к тому, чтобы не дать Вооруженным Силам Украины продвинуться. Они изо всех сил стараются удержать занятые рубежи и обеспечить свои подразделения материально-техническими средствами.
Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков, Базалиевку, Петровку, Русские Тишки, Слатино, Прудянку, Рубежное и Благодатное. Огонь они открывали из артиллерии, танков и РСЗО.
Харьковское направление / Скриншот Liveuamap
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении оккупанты вели штурм в направлении Краснополья. К счастью, украинские защитники его отразили. Во вражеский огонь попали Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Курулька.
- На Донецком направлении была замечена подготовка подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.
- Чтобы улучшить свое положение, россияне ведут штурм на Новопавловском направлении. Там они активизировали свою штурмовую и армейскую авиацию. путинские солдаты пытаются сковать действия ВСУ и для этого систематически обстреливают наши подразделения вдоль линии столкновения.
- На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных боевых действий, однако открывали огонь из ствольной артиллерии по населенным пунктам.
- Из минометов и ствольной реактивной артиллерии россияне бьют по Бахмутскому направлению. Под удар попали районы Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки и Нью-Йорка.
Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap
Кстати, россияне провалили штурм у Марьинки. Им пришлось бежать после того, как ВСУ открыли огонь.
Ситуация на Юге Украины
На Южнобужском направлении вражеские войска делают все, чтобы помешать ВСУ в продвижении по региону. Они били из ствольной артиллерии возле Осокоровки, Добрянки, Ольгиного, Великой Костромки, Белой Криницы, Калиновки, Киселевки, Любомировки, Кобзарцев, Красной Долины, Широкого, Киселевки, Партизанского, Котляревого, Посад-Покровского и Прибужского.
Что происходит на Юге Украины / Скриншот Liveuamap
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