Прошедшая неделя была крайне сложной для Украины как на фронте, так и в геополитическом измерении. Россияне стремились к перемирию для проведения парада без попыток его сорвать с украинской стороны. Официально Киев объявил о перемирии накануне 9 мая, на которое россияне ответили усиленными атаками на фронте и по прифронтовым городам.

Однако при посредничестве США Украина и Россия таки договорились о перемирии и обмене пленными. Перемирие так и не состоялось. Россияне не уменьшили количество штурмовых действий, несмотря на объявленное со своей стороны прекращение огня.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 4 по 10 мая 2026 года. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели российские войска совершили 1 272 штурмовых действия на фронте. Меньше всего атак произошло в течение 9 мая, однако враг атаковал 147 раз. Больше всего атак было накануне, 8 мая – 245.

По направлениям ситуация на прошлой неделе была такой:

Покровское – 238 атак;

Гуляйпольское – 164 атаки;

Константиновское – 84 атаки;

Харьковское – 78 атак;

Лиманское – 68 атак;

Сумское – 40 атак;

Александровское – 36 атак;

Купянское – 22 атаки;

Славянское – 14 атак;

Приднепровское – 14 атак;

Ореховское – 13 атак;

Краматорское – 9 атак.

В течение прошлой недели возросло количество атак в Сумской области, одновременно меньше атак наблюдали в районе Константиновки.

Несмотря на все атаки, линия соприкосновения осталась неизменной на Сумском, Харьковском, Лиманском, Краматорском, Константиновском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение россиян в Харьковской области

Основными центрами боевых столкновений в Харьковской области является приграничье, район Волчанска и Купянска. 10 мая прошла вторая годовщина прорыва россиян на севере области. То есть оборона Волчанска продолжается уже 731-й день.





Как изменилась линия соприкосновения в районе Волчанска с мая 2024 года / Карта DeepStateMAP

Также держит оборону и Купянск – россияне в очередной раз пытаются захватить город. На прошлой неделе враг имел продвижение в этом районе. Россияне смогли продвинуться вперед между селами Песчаное и Петропавловка восточнее самого Купянска.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается в сторону Славянска

Хотя количество штурмов на Славянском направлении сейчас меньше, чем зимой и в начале весны, количество атак, кажется, только нарастает. В частности речь идет об ударах FPV-дронами по Славянско-Краматорской агломерации.

По линии соприкосновения, на прошлой неделе россияне продвинулись сразу на нескольких участках. В частности в районе села Закитное, а также по трассе Бахмут – Славянск в районе сел Федоровка Вторая, Голубовка и Приволье.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Покровском направлении

Покровское направление остается самым тяжелым на линии соприкосновения. На него приходится больше всего атак, здесь сосредоточено едва ли не самая большая вражеская группировка и здесь есть одни из ключевых целей для врага. Урбанизированные зоны городов Белицкое, Доброполье, Белозерское и стратегические высоты возле них сейчас являются серьезной целью.

Российские войска на прошлой неделе имели продвижение в южной части города Родинское и южнее самого города. Бои за населенный пункт продолжаются.

Однако враг параллельно пытается вести штурмовые действия в сторону Белицкого и даже в Доброполье. Относительно последнего, то россияне пытаются добраться туда не только со стороны бывшего "добропольского прорыва", а со стороны Гришиного. Кстати, именно в этом районе на прошлой неделе имели продвижение захватчики – в селах Новоалександровка и Васильевка и вблизи них.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также продвижение враг имел на еще одном участке Покровского направления. Враг продвинулся возле села Филия Днепропетровской области и закрепился в самом селе. Также россияне продвинулись в районе села Ореховое к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP