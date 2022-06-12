Вражеские попытки штурма на Донбассе, ВСУ дают отпор: карта боевых действий по состоянию на 12 июня
Источник:Liveuamap
Украинские защитники и защитницы дают бой российским оккупантам уже 109 дней. Самое тяжелое противостояние – в Луганской и Донецкой областях.
Информацию о событиях в основных направлениях обнародовали в Генштабе. Украинские военные говорят, что уничтожают противника на всех участках фронта.
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Ситуация в главных направлениях
Волынское и Полесское направления
Активные действия здесь силы противника не проводили. Тем не менее, белорусская армия продолжает инженерное оборудование пунктов пропуска и разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.
Северское направление
Россияне усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжили воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Украинские позиции в приграничных районах враги обстреливали из минометов. В частности, под огнем оказались и населенные пункты Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.
Харьковское направление
Чтобы сковать наши подразделения, русские войска обстреливают украинские позиции. Кроме того – под ударом гражданская инфраструктура – неподалеку от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Под авиаудар попало Мосьпаново.
Основное о боевых действиях на Донбассе
- Славянское направление: противник обстрелял из артиллерии Петровское, Новую Гусаровку, Курульку, Долину. Россияне хотят закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.
- На Лиманском направлении россияне стали больше применять артиллерию, в частности РСЗО, а также производят перегруппировку.
- На Северодонецком направлении кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, однако успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.
- Бахмутское направление: россияне обстреляли украинские позиции по артиллерии, минометам вблизи Камышевахи, Горного, Николаевки, Белогоровки, Новолуганского. Авиацией враг ударил у Покровского.
- Украинские защитники отразили наступление возле Врубовки, а также враг был вынужден отойти от Николаевки и Васильевки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враги не вели активные боевые действия, однако продолжали обстреливать инфраструктуру. Также россияне развертывают здесь дополнительные подразделения.
Южнобужское направление
Противник пытается здесь вести оборону, обстреливая украинские войска из артиллерии, минометов и РСЗО. Под вражеским огнем оказались Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.
Успехи наших защитников за предыдущие сутки:
- Противник потерял 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 беспилотников, более 10 единиц автомобильной техники.
- Украинские защитники уничтожили до 150 захватчиков.
- На Юге авиация ВСУ трижды ударила по складам вражеской техники и боеприпасам.
- Также выполнили многие задачи успешно и наши артиллерийские подразделения.
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