Вражеские попытки штурма на Донбассе, ВСУ дают отпор: карта боевых действий по состоянию на 12 июня

Украинские защитники и защитницы дают бой российским оккупантам уже 109 дней. Самое тяжелое противостояние – в Луганской и Донецкой областях.

Информацию о событиях в основных направлениях обнародовали в Генштабе. Украинские военные говорят, что уничтожают противника на всех участках фронта.

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Ситуация в главных направлениях

Волынское и Полесское направления

Активные действия здесь силы противника не проводили. Тем не менее, белорусская армия продолжает инженерное оборудование пунктов пропуска и разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

Северское направление

Россияне усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжили воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Украинские позиции в приграничных районах враги обстреливали из минометов. В частности, под огнем оказались и населенные пункты Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

Харьковское направление

Чтобы сковать наши подразделения, русские войска обстреливают украинские позиции. Кроме того – под ударом гражданская инфраструктура – неподалеку от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Под авиаудар попало Мосьпаново.

Карта боевых действий в Харьковской области / Фото Liveuamap

Основное о боевых действиях на Донбассе

Славянское направление: противник обстрелял из артиллерии Петровское, Новую Гусаровку, Курульку, Долину. Россияне хотят закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.

противник обстрелял из артиллерии Петровское, Новую Гусаровку, Курульку, Долину. Россияне хотят закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. На Лиманском направлении россияне стали больше применять артиллерию, в частности РСЗО, а также производят перегруппировку.

россияне стали больше применять артиллерию, в частности РСЗО, а также производят перегруппировку. На Северодонецком направлении кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, однако успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, однако успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки. Бахмутское направление: россияне обстреляли украинские позиции по артиллерии, минометам вблизи Камышевахи, Горного, Николаевки, Белогоровки, Новолуганского. Авиацией враг ударил у Покровского.

россияне обстреляли украинские позиции по артиллерии, минометам вблизи Камышевахи, Горного, Николаевки, Белогоровки, Новолуганского. Авиацией враг ударил у Покровского. Украинские защитники отразили наступление возле Врубовки, а также враг был вынужден отойти от Николаевки и Васильевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враги не вели активные боевые действия, однако продолжали обстреливать инфраструктуру. Также россияне развертывают здесь дополнительные подразделения.

Ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

Южнобужское направление

Противник пытается здесь вести оборону, обстреливая украинские войска из артиллерии, минометов и РСЗО. Под вражеским огнем оказались Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

Успехи наших защитников за предыдущие сутки:

Противник потерял 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 беспилотников, более 10 единиц автомобильной техники.

Украинские защитники уничтожили до 150 захватчиков.

На Юге авиация ВСУ трижды ударила по складам вражеской техники и боеприпасам.

Также выполнили многие задачи успешно и наши артиллерийские подразделения.

Карта боевых действий на 12 июня / Фото Liveuamap

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