Враг достиг частичного успеха на Бахмутском направлении: карта боевых действий на 12 августа

Уже 170 дней идет полномасштабная война россии с Украиной. ВСУ борются за каждый метр украинской земли, стойко противостоят оккупантам. Главные усилия враг сосредотачивается на Донецком направлении.

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о происходящем на фронте по состоянию на утро 12 августа. О ситуации на главных направлениях – читайте ниже.

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Какая ситуация на Северной границе

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. Враг прибегает к демонстрационным действиям с целью сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лебяжье, Сосновка, Украинка, Дементиевка, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловка, Протопоповка, Верхний Салтов, Циркуны, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино. А также нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.



Карта боевых действий на 12 августа / Карта Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники.

зафиксировали обстрелы вблизи Вернополья, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополья, Долины и Залимана. Возле последнего враг нанес еще и авиаудар. Противник пытается восполнить потери личного состава и техники. На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не достиг, отошел.

враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник частично достиг успеха.

враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. В результате наступления в направлении Горловка – Зайцево противник На Авдеевском направлении были артиллерийские обстрелы возле Водяного, Александрополя, Авдеевки и Песков. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Водяного. Оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, безуспешно, отошли. Продолжаются боевые действия возле поселка Пески.

Враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выемка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не достиг, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.



Какая ситуация на Донбассе / Карта Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Гуляйполе, Щербаки, Владимировка, Богоявленка, Новоданиловка, Орехов, Новополь, Новоселка и Зализничное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал позиции Сил обороны и объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Украинка, Посад-Покровское, Лупарево, Степная Долина, Новогригоровка, Веселый Кут, Широкое, Кобзарцы, Кавказ, Белая Криница, Лепетиха, Тополино, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

А также нанес авиационные удары поблизости:

Осокоровки,

Андреевки,

Благодатного,

Новогригоровки и Мирного.



Что происходит на Юге / Карта Liveuamap

Корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В готовности к применению крылатых ракет морского базирования находятся 2 их носителя. Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

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